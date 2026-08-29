Katie Boulter brit teniszező a US Open rajtja előtt arról beszélt, hogy már az edzőpályákon is gyakran érezni a marihuána szagát. A világranglista 60. helyezettje szerint ez mérkőzés közben különösen zavaró, mert kizökkenti a játékost abból az állapotból, amelyben teljesen a játékra próbál összpontosítani – írja a BBC.

US Open: kannabiszszag zavarja a teniszezők koncentrációját (A képen Katie Boulter) Fotó: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Boulter hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem rajong a jelenségért, és korábban ő maga is játszott olyan pályán, ahol mérkőzés közben érezte a kannabiszszagot.

US Open: több sztárteniszezőt is zavart már a kannabiszszag

A probléma nem új a New York-i tornán. Korábban Novak Djokovic és Alexander Zverev is panaszkodott a pályákra beszivárgó szagra. Nick Kyrgios 2022-ben azt mondta, hogy egy néző dohányzása az asztmáját is előhozta, Maria Sakkari pedig egy évvel később mérkőzés közben jelezte a bírónak, hogy érzi a marihuánát.

A US Open területén tilos a dohányzás. A szervezők szerint a kannabiszszag részben a közeli Corona Park felől sodródik a pályákra, ezért a stadionon kívül történteket nem tudják teljesen ellenőrizni – írja a BBC.