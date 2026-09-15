Danny McGrainnél Alzheimer betegséget állapítottak meg – jelentette be a Celtic. A klub legendás jobbhátvédje 17 éven keresztül futballozott a csapatban, ezalatt 663 mérkőzésen lépett pályára, és a skót futball történetének egyik legnagyobb játékosává vált.

Alzheimer: súlyos betegséggel diagnosztizálták a Celtic legendáját Fotó: MATTHIAS ZOMER

A Celtic közleménye szerint McGrain továbbra is jókedvű, szeretteivel tölti az idejét, követi a futball eseményeit, és szoros kapcsolatban maradt azzal a klubbal, amelyhez egész életében rendkívül közel állt.

Felesége, Laraine elmondta, hogy a diagnózist már korábban megkapta a futballista, ám a család most látta elérkezettnek az időt arra, hogy őszintén beszéljen az állapotáról.

„Danny már egy ideje megkapta ezt a diagnózist, és ahogy telt az idő, úgy éreztük, hogy helyes dolog nyíltan és egyértelműen beszélni róla” – mondta a felesége.

A család szerint McGrain egész életében fontosnak tartotta, hogy segítsen másoknak. Szurkolókat látogatott meg kórházakban, jótékonysági eseményeken vett részt, és rendszeresen küldött támogató üzeneteket a Celtic híveinek.

„Azért döntöttünk úgy, hogy nyilvánosságra hozzuk a helyzetét, hogy továbbra is megkaphassa a Celtic családjának szeretetét és támogatását, ahogyan ő is olyan szabadon és alázattal adta ezt másoknak egész életében” – fogalmazott a család.

Alzheimer: a Celtic egyik legnagyobb legendája

A Celtic vezérigazgatója, Michael Nicholson szerint McGrain mindig is a klub legendáinak legszűkebb körébe tartozott.

„Danny mindig ott lesz a Celtic legendáinak legjobbjai között. A játék igazi nagysága, és mélyen hálásak vagyunk mindazért, amit a Celticért és a körülötte élő emberekért tett” – mondta Nicholson.

McGrain 1970 és 1987 között 663 alkalommal szerepelt a Celticben. Pályafutása során hét bajnoki címet, öt Skót Kupát és két Ligakupát nyert a klubbal.

A skót válogatottban 62 alkalommal szerepelt, és részt vett az 1974-es, valamint az 1982-es világbajnokságon is. Az 1978-as tornáról sérülés miatt maradt le.

Pályafutása egyik legnehezebb pillanata már nagyon korán elérkezett: mindössze tizedik első csapatos mérkőzésén, 1972 májusában koponyatörést szenvedett a Falkirk elleni találkozón, miután összefejelt Doug Somnerrel. Fizikailag felépült, ám később elmondta, hogy a Celtic legendás menedzsere, Jock Stein segített neki visszanyerni az önbizalmát, hogy ismét vállalja a fejjátékot.