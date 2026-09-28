Volt idő, amikor a magyar válogatott játékát az egész világ csodálta. Az Aranycsapat játékosai, Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József, Hidegkuti Nándor, Czibor Zoltán és Grosics Gyula neve egyet jelentett a látványos, támadó futballal.

Az Aranycsapat története – Puskásék legendás korszaka: Nagyerdei Stadion, a Magyarország - Lengyelország (8:2) válogatott labdarúgó-mérkőzés után Mazár Ferenc, a Népbolt NV vezérigazgatója adja át a mérkőzésre felajánlott serleg kicsinyített mását a győztes magyar csapatnak. A játékosok balról: Egresi, Puskás, Balogh II, Lantos, Bozsik, Czibor, Károlyi (tartalék kapus), Henni - 1949

Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

Az Aranycsapat története – Puskásék legendás korszaka

A történet az 1940-es évek végén kezdődött. A válogatottban már együtt játszott a későbbi Aranycsapat több meghatározó tagja. Az egyik különleges fényképen Puskás jobbal lő kapura, egy másikon Kocsis emelkedik a védők fölé.

Az első hatalmas siker 1952-ben érkezett: Magyarország olimpiai bajnok lett Helsinkiben. Egy évvel később a csapat 3:0-ra győzött Olaszországban, majd következett a legendás londoni 6:3.

Az angolok elleni budapesti visszavágón, 1954 májusában a magyar válogatott 7:1-re nyert. Az ország együtt szurkolt: az egyik megragadó felvételen egy ház udvarán összegyűlt emberek hallgatják a mérkőzés rádióközvetítését.

Néhány héttel később következett a berni világbajnoki döntő. Magyarország 2:0-ra is vezetett, végül azonban 3:2-re kikapott az NSZK-tól. A fájdalmas vereség ellenére az Aranycsapat örökre beírta magát a futball történetébe – és egy egész ország számára jelentett büszkeséget, reményt és felejthetetlen közös élményeket.