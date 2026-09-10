Lesodródott a pályáról, majd a levegőbe emelkedve a fáknak csapódott egy versenyautó a kaliforniai WeatherTech Raceway Laguna Seca versenypályán a hétvégén. A rémisztő balesetről készüt videón az látható, amint a pilóta, Manuel Gil Del Real vezette egy 270-es rajtszámú Porsche egy fékhiba következtében kisodródik a pályáról, majd előbb a korlátnak, azután a mögötte lévő fáknak ütközik.

Horrorisztikus baleset történt: lesodródott a pályáról és a korlátnak csapódott a pilóta / Fotó: Facebook

Horrorisztikus baleset történt: lesodródott a pályáról és a korlátnak csapódott a pilóta

A baleset a pálya Zanardi Dugóhúzó nevű kanyarjában következett be. Az autó ekkor felborult és totálkárosra tört, a pilóta azonban csodával határos módon túlélte a potenciálisan halálos kimenetelű balesetet, majd ezt követően mentőhelikopterrel szállították kórházba. A hírek szerint a szemtanúk és a pálya személyzete nem sérült meg.

Manuel Gil Del Real, a Porsche Sprint Challenge USA West pilótája magánál van a szombat reggeli Laguna Seca-i versenyen történt pályabalesetet követően

- derült ki egy későbbi közleményből.

A korábban csak Dugóhúzóként ismert kanyart egyébként a közelmúltban nevezték át Zanardi Dugóhúzóra, ezzel tisztelegve a a néhai Alex Zanardi emléke előtt, aki 1996-ban úgy nyerte meg a CART-sorozat Laguna Seca-i versenyét, hogy a nevezett kanyarban megelőzte Bryan Hertát az első helyért, pont az utolsó körben. Zanardi 1991 és 1999 között sikeres Forma-1-es pilóta volt, majd 1996 és 2001 között a CART csapatának tagjaként is versenyzett, míg egy súlyos baleset következtében mindkét lábát térdnél amputálni kellett. Zanardi ezt követően parakerékpáros lett, egészen az 2026. május 1-jén bekövetkezett haláláig - írja a The Sun.