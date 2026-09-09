Újabb vezető távozott a közmédiától: Ballai Attila, a Sportrádió főszerkesztője is befejezte munkáját a csatornánál. A több évtizedes szakmai múlttal rendelkező sportújságírót július közepén tájékoztatták a döntésről, felmondási ideje pedig augusztus 19-én járt le.

Közös megegyezéssel távozott Ballai Attila a közmédiából

Fotó: Facebook/MTVA

Közös megegyezéssel távozott Ballai Attila

Ballai Attila a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy még július közepén közölték vele a döntést, és közös megegyezéssel váltak meg tőle.

Ballai 1988 óta dolgozik sportújságíróként, pályafutása során számos szakmai elismerést kapott. Kétszer, 1996-ban és 2010-ben választották az Év sportújságírójának, 2003-ban és 2006-ban pedig a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíját is elnyerte. 2009-ben Feleki László-díjjal tüntették ki, 2024-ben pedig Szepesi-díjat kapott. A sportújságíró 2019-től 2020 elejéig a Magyar Nemzet főszerkesztője volt. A Sportrádió munkájában már a csatorna 2022-es indulásakor meghatározó szerepet vállalt, 2024-től pedig főszerkesztőként irányította a szerkesztőséget.

A közmédiánál azután kezdődtek személyi változások, hogy Horváth P. András került a vezetői pozícióba. A Magyar Nemzet beszámolója szerint ugyanazon a napon a televíziós és rádiós hírszolgáltatás is leállt, és csak augusztus 20-án indult újra. Korábban az M1 Híradó vezetése körül is személyi változás történt. Augusztus elején még azt jelentették be, hogy Hajdú Gábor lesz a Híradó főszerkesztője, Borsa Miklós pedig a műsorvezetője, megbízatásukat azonban már másnap visszavonták.