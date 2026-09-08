A portugál média szerint letartóztatták a Forma-1 korábbi, teljhatalmú urát, Bernie Ecclestone-t, miután a magángépével a Lisszabonhoz közeli Cascais településen található Tires repülőtéren landolt. Ekkor egy rutinellenőrzés során fegyvert találtak nála, amelyre a helyi médiumok sörétes puskaként hivatkoztak.

Illegális fegyverviselés miatt tartották fogva Bernie Ecclestone-t / Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Illegális fegyverviselés miatt tartották fogva Bernie Ecclestone-t

Ecclestone utóbb elismerte, a fegyvert a megfelelő dokumentumok nélkül vitte magával, majd ezt követően „órákon” át fogva tartották, letartóztatásra azonban nem került sor. Most a felesége, a 49 éves Fabiana Flosi igyekszik rendezni az ügyet.

Volt egy fegyverem, amit Svájcból hoztam magammal Portugáliába agyaggalamb-lövészetre. Ilyen egyszerű. Vannak odahaza engedélyezett fegyvereim

- mondta el a 95 éves üzletember, majd hozzátette, miután átmentek a vámon, egy ideig úgy tűnt, nincsen semmi probléma, ám ekkor egy rendőr megkérte, hogy átnézhessék a táskáját. Ezután került elő a fegyvert, majd a hatóságok az úgynevezett „blue bookot” (kék könyv) kérték tőle, ami a fegyverhez tartozó, határokon át történő szállításhoz szükséges okmány. Ecclestone erre azt felelte, nem utazik ilyen dokumentumokkal.

Azt mondták, letartóztatnak, de végül megoldottuk a dolgot, habár azóta is bosszant. Fabi most elment Lisszabonba, hogy leadja a fegyvert, vagy kifizesse az adót, vagy bármit, ami a behozatalához kell

- magyarázta el Ecclestone, hozzáfűzve, jelenleg arra vár, hogy sikerüljön elsimítani a helyzetet.

A Mirror szerint egyébként nem ez volt az első eset, hogy az F1 egykori vezére megütötte a bokáját: 2022-ben egy hasonló incidens miatt már megrótták őt, de akkor az óvadék megfizetése után szabadon engedték. A mostani eset kapcsán a PSP (Portugália nemzeti polgári rendőrsége) egyelőre nem kommentálta hivatalosan az állítólagos letartóztatásról szóló híreket, amelyet több portugál média is nyilvánosságra hozott.

Ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone é detido em Portugal por transportar espingarda sem autorização



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