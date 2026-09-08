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Illegális fegyverviselés miatt került bajba az F1 korábbi ura egy portugál repülőtéren. Bernie Ecclestone-nál ekkor sörétes puskát találtak, amihez nem rendelkezett a megfelelő dokumentumokkal, majd ezt követően a Lisszabonhoz közeli Cascais településen található Tires repülőtéren tartották fogva. A 95 éves üzletembernek ráadásul nem ez volt az első, ehhez hasonló incidense.

A portugál média szerint letartóztatták a Forma-1 korábbi, teljhatalmú urát, Bernie Ecclestone-t, miután a magángépével a Lisszabonhoz közeli Cascais településen található Tires repülőtéren landolt. Ekkor egy rutinellenőrzés során fegyvert találtak nála, amelyre a helyi médiumok sörétes puskaként hivatkoztak.

British business magnate and motorsport executive Bernie Ecclestone is pictured prior to the Formula One Austrian Grand Prix at the Red Bull Ring race track in Spielberg, Austria, on June 29, 2025. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Illegális fegyverviselés miatt tartották fogva Bernie Ecclestone-t / Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Illegális fegyverviselés miatt tartották fogva Bernie Ecclestone-t

Ecclestone utóbb elismerte, a fegyvert a megfelelő dokumentumok nélkül vitte magával, majd ezt követően „órákon” át fogva tartották, letartóztatásra azonban nem került sor. Most a felesége, a 49 éves Fabiana Flosi igyekszik rendezni az ügyet.

Volt egy fegyverem, amit Svájcból hoztam magammal Portugáliába agyaggalamb-lövészetre. Ilyen egyszerű. Vannak odahaza engedélyezett fegyvereim

- mondta el a 95 éves üzletember, majd hozzátette, miután átmentek a vámon, egy ideig úgy tűnt, nincsen semmi probléma, ám ekkor egy rendőr megkérte, hogy átnézhessék a táskáját. Ezután került elő a fegyvert, majd a hatóságok az úgynevezett „blue bookot” (kék könyv) kérték tőle, ami a fegyverhez tartozó, határokon át történő szállításhoz szükséges okmány. Ecclestone erre azt felelte, nem utazik ilyen dokumentumokkal.

Azt mondták, letartóztatnak, de végül megoldottuk a dolgot, habár azóta is bosszant. Fabi most elment Lisszabonba, hogy leadja a fegyvert, vagy kifizesse az adót, vagy bármit, ami a behozatalához kell

- magyarázta el Ecclestone, hozzáfűzve, jelenleg arra vár, hogy sikerüljön elsimítani a helyzetet.

A Mirror szerint egyébként nem ez volt az első eset, hogy az F1 egykori vezére megütötte a bokáját: 2022-ben egy hasonló incidens miatt már megrótták őt, de akkor az óvadék megfizetése után szabadon engedték. A mostani eset kapcsán a PSP (Portugália nemzeti polgári rendőrsége) egyelőre nem kommentálta hivatalosan az állítólagos letartóztatásról szóló híreket, amelyet több portugál média is nyilvánosságra hozott.

Bernie Ecclestone közel negyven éven át irányította a Forma-1-et, ez idő alatt pedig a sportág legbefolyásosabb alakjának számított, mielőtt 2017-ben a Liberty Media hatalomátvétele után távozott. Az üzletember manapság az ideje nagy részét a svájci Gstaadban tölti, mialatt gyakran hangoztatja nyilvánosan a véleményét a száguldó cirkusz aktuális eseményeivel kapcsolatban.

 

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