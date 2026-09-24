Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Holttestet találtak a Béke térnél, rendőrök zárták le az utcát – helyszíni fotók

Rendkívüli

Elfogyott Zelenszkij türelme – káromkodva válaszolt az őt kérdező újságírónak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Michael Schumacher első világbajnoki címének évét idézi fel egy új dokumentumfilm, amelyben felesége korábban nem ismert személyes emlékeket is megoszt. Corinna Schumacher kapcsolatuk kezdetéről, közös életük meghatározó pillanatairól és az 1994-es Forma–1-es idény nehéz időszakáról is beszélt.

Corinna Schumacher ritkán hallott részleteket osztott meg Michael Schumacherrel való kapcsolatáról a „Schumacher '94 – Egy legenda születése” című új Netflix-dokumentumfilmben. Felidézte kapcsolatuk kezdetét, édesanyja kezdeti ellenérzéseit, valamint azt is, hogyan élte meg férje oldalán az 1994-es Forma–1-es idény eseményeit.

Michael Schumacher, Forma–1, Netflix, dokumentumfilm, Schumacher, autósport Corinna Schumacher személyes emlékeket osztott meg férjéről Corinna Schumacher, mother of Haas F1's German driver Mick Schumacher (not in picture), is seen on the Red Bull Ring race track in Spielberg, Austria, on June 27, 2024, ahead of the Formula One Austrian Grand Prix. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Corinna Schumacher személyes emlékeket osztott meg férjéről
Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Corinna elmondása szerint édesanyja eleinte egyáltalán nem támogatta a kapcsolatukat. Ennek hátterében Michael Schumacher gokartpályán mutatott versenyzői stílusa állt.

Felidézte, hogy Michael sok időt töltött a gokartpályán, ahol gyakran került összetűzésbe más versenyzőkkel. Édesanyjának emiatt nem volt róla jó véleménye, és nyíltan hangot is adott a fenntartásainak.

A kezdeti ellenérzések azonban nem akadályozták meg a kapcsolat elmélyülését. Corinna arról is beszélt, mennyire együtt élt Michael versenyzői pályafutásával.

A szívem vele versenyez, amikor nyer. És akkor is, amikor veszít. A szívem mindig vele van 

– fogalmazott.

Corinna Schumacher a közös életük személyes pillanatairól is mesélt

A dokumentumfilmben több, a versenypályán kívüli emlék is előkerül. Corinna elmondta, hogy a második futam időmérő edzése után Michaellel együtt ültek be a szállodai fürdőkádba, miközben ő elmesélte neki a paddockban hallott híreket.

Arról is beszélt, hogyan rendezték a nézeteltéréseiket. Volt egy padjuk, ahová leültek megbeszélni a problémáikat. Corinna szerint amikor ő egy vita elején felemelte a hangját, Michael rendszerint egyre halkabban beszélt.

A közös emlékek között egy dal is különleges helyet foglal el. Paula Abdul „Rush Rush” című száma volt a pár közös dala. Corinna elmondása szerint ha ma vezetés közben meghallja, sírni kezd.

Az 1994-es tragédiák után értették meg igazán a veszélyt

A dokumentumfilm Michael Schumacher 1994-es szezonjára is részletesen kitér. Ebben az évben Roland Ratzenberger és Ayrton Senna is halálos balesetet szenvedett. Corinna visszaemlékezése szerint ekkor értették meg először igazán, milyen veszélyes lehet az autóversenyzés.

Senna halála után Michael Schumacherben az is felmerült, hogy folytassa-e pályafutását. Willi Weber, a versenyző akkori menedzsere szerint Schumacher arról beszélt neki, hogy bizonytalan abban, részt akar-e venni a következő futamon.

Corinna azonban ezekről a kétségekről akkor nem tudott. Úgy véli, férje azért nem beszélt neki erről, mert meg akarta védeni – számolt be róla a Focus.

A „Schumacher '94 – Egy legenda születése” című dokumentumfilm október 2-án debütál világszerte a Netflixen. A produkció Michael Schumacher első világbajnoki címének történetét és az 1994-es Forma–1-es idényt idézi fel. Corinna Schumacher mellett Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard és Willi Weber is megszólal benne.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!