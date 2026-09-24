Corinna Schumacher ritkán hallott részleteket osztott meg Michael Schumacherrel való kapcsolatáról a „Schumacher '94 – Egy legenda születése” című új Netflix-dokumentumfilmben. Felidézte kapcsolatuk kezdetét, édesanyja kezdeti ellenérzéseit, valamint azt is, hogyan élte meg férje oldalán az 1994-es Forma–1-es idény eseményeit.

Corinna Schumacher személyes emlékeket osztott meg férjéről

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Corinna elmondása szerint édesanyja eleinte egyáltalán nem támogatta a kapcsolatukat. Ennek hátterében Michael Schumacher gokartpályán mutatott versenyzői stílusa állt.

Felidézte, hogy Michael sok időt töltött a gokartpályán, ahol gyakran került összetűzésbe más versenyzőkkel. Édesanyjának emiatt nem volt róla jó véleménye, és nyíltan hangot is adott a fenntartásainak.

A kezdeti ellenérzések azonban nem akadályozták meg a kapcsolat elmélyülését. Corinna arról is beszélt, mennyire együtt élt Michael versenyzői pályafutásával.

A szívem vele versenyez, amikor nyer. És akkor is, amikor veszít. A szívem mindig vele van

– fogalmazott.

Corinna Schumacher a közös életük személyes pillanatairól is mesélt

A dokumentumfilmben több, a versenypályán kívüli emlék is előkerül. Corinna elmondta, hogy a második futam időmérő edzése után Michaellel együtt ültek be a szállodai fürdőkádba, miközben ő elmesélte neki a paddockban hallott híreket.

Arról is beszélt, hogyan rendezték a nézeteltéréseiket. Volt egy padjuk, ahová leültek megbeszélni a problémáikat. Corinna szerint amikor ő egy vita elején felemelte a hangját, Michael rendszerint egyre halkabban beszélt.

A közös emlékek között egy dal is különleges helyet foglal el. Paula Abdul „Rush Rush” című száma volt a pár közös dala. Corinna elmondása szerint ha ma vezetés közben meghallja, sírni kezd.

Az 1994-es tragédiák után értették meg igazán a veszélyt

A dokumentumfilm Michael Schumacher 1994-es szezonjára is részletesen kitér. Ebben az évben Roland Ratzenberger és Ayrton Senna is halálos balesetet szenvedett. Corinna visszaemlékezése szerint ekkor értették meg először igazán, milyen veszélyes lehet az autóversenyzés.

Senna halála után Michael Schumacherben az is felmerült, hogy folytassa-e pályafutását. Willi Weber, a versenyző akkori menedzsere szerint Schumacher arról beszélt neki, hogy bizonytalan abban, részt akar-e venni a következő futamon.

Corinna azonban ezekről a kétségekről akkor nem tudott. Úgy véli, férje azért nem beszélt neki erről, mert meg akarta védeni – számolt be róla a Focus.