Eb-ezüstérmes birkózót gyászol az ország: elhunyt Rusznyák József

Életének 80. évében, méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után elhunyt az egykori szabadfogású Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó, Rusznyák József, aki két olimpián is képviselte Magyarországot. A hazai szövetség megemlékezése felidézi, az 1947. január 6-án Végardón született sportoló Sátoraljaújhelyen ismerkedett meg az ökölvívás, valamint később választott sportága, a birkózás alapjaival.

80 éves korában elhunyt Rusznyák József / Fotó: Unsplash

80 éves korában elhunyt Rusznyák József

Tehetsége hamar megmutatkozott a szőnyegen, 1963-ban már a Kárpáti Károly által vezetett Budapesti Honvédban edzett, s noha két évvel később katonai állományba került, továbbra is a csapat tagja maradt.

Rusznyák József, akinek munka- és teherbírása kiemelkedő volt, technikás, erős és gyors versenyzőnek számított, az 1968-as mexikói olimpián kötött- és szabadfogásban egyaránt szőnyegre lépett - ez manapság szinte elképzelhetetlen -, négy évvel később pedig Münchenben is ott volt, szabadfogásban a nyolcadik helyen végzett.

Pályafutása legnagyobb eredményét szabadfogásban érte el, az 1970-es berlini Európa-bajnokságon a dobogó második fokára állhatott fel. Hat országos bajnoki címmel zárult sportolói karrierjét követően sem szakadt el a sportágtól, edzőként tevékenykedett tovább.

Gyászba borult a hazai sport világa, miután 83 éves korában elhunyt dr. Tóth Ákos mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a Testnevelési Egyetem úszótanszékének nyugalmazott vezetője. A Magyar Úszó Szövetségi tájékoztatása szerint a korábbi szövetségi kapitány rövid, méltósággal viselt betegség után vesztette életét kedd hajnalban.



