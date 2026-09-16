Szomorú hírrel jelentkezett a közösségi oldalán a korábbi spanyol futballista, Nacho Novo. A Rangers Football Club legendája szeptember 15-én, kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy elhunyt a fia.

Elhunyt az ikonikus futballista fia / Fotó: Unsplash

Elhunyt az ikonikus futballista fia

Semmi sem tudott volna felkészíteni erre a posztra. Mélyen lesújtva kell közölnünk a szomorú hírt, miszerint a gyönyörű fiunk tragikus módon elhunyt. Kérek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a családunk magánéletét ebben a rendkívül nehéz időszakban. Örökké a szívünkben maradsz, fiam!

- írta a bejegyzésében Novo, amely alá hamarosan özönleni kezdtek a sportolók és a szurkolók részvétnyilvánításai.

Nagyon sajnálom a veszteségedet, Nacho: nyugodjék békében a gyönyörű fiad!

- üzente Laura Woods sportriporter.

Szívből sajnálom a veszteségedet, testvér!

- írta a volt focista, Nazmi Albadawi.

A Darvel FC - amelyet jelenleg jelenleg a Novo menedzsel -, egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg, hogy az egykori labdarúgó a mostohafiát, Rosst gyászolja, aki 26 éves korában vesztette életét.

A Darvel Football Clubnál mindenkit összetört a csapatmenedzserünk, Nacho Novo fiának, Rossnak a 26 éves korában bekövetkezett halála. A klub gondolatai Nachóval és családjával vannak, és kérjük, mindenki tiszteletben tartsa a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban

- írták a posztban.

Azt, hogy mi okozta a fiatal férfi halálát, nem hozták nyilvánosságra.