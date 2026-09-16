Szomorú hírrel jelentkezett a közösségi oldalán a korábbi spanyol futballista, Nacho Novo. A Rangers Football Club legendája szeptember 15-én, kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy elhunyt a fia.
Elhunyt az ikonikus futballista fia
Semmi sem tudott volna felkészíteni erre a posztra. Mélyen lesújtva kell közölnünk a szomorú hírt, miszerint a gyönyörű fiunk tragikus módon elhunyt. Kérek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a családunk magánéletét ebben a rendkívül nehéz időszakban. Örökké a szívünkben maradsz, fiam!
- írta a bejegyzésében Novo, amely alá hamarosan özönleni kezdtek a sportolók és a szurkolók részvétnyilvánításai.
Nagyon sajnálom a veszteségedet, Nacho: nyugodjék békében a gyönyörű fiad!
- üzente Laura Woods sportriporter.
Szívből sajnálom a veszteségedet, testvér!
- írta a volt focista, Nazmi Albadawi.
A Darvel FC - amelyet jelenleg jelenleg a Novo menedzsel -, egy Facebook-bejegyzésben osztotta meg, hogy az egykori labdarúgó a mostohafiát, Rosst gyászolja, aki 26 éves korában vesztette életét.
A Darvel Football Clubnál mindenkit összetört a csapatmenedzserünk, Nacho Novo fiának, Rossnak a 26 éves korában bekövetkezett halála. A klub gondolatai Nachóval és családjával vannak, és kérjük, mindenki tiszteletben tartsa a magánéletüket ebben a rendkívül nehéz időszakban
- írták a posztban.
Azt, hogy mi okozta a fiatal férfi halálát, nem hozták nyilvánosságra.
Nachót tavaly novemberben lett a Darvel FC menedzsere, miután egy ideig a nyugat-skóciai Premiershipben szereplő Drumchapelnél volt edző. A klub akkor azt nyilatkozta, „örömmel” nevezték ki a korábbi csatárt, aki 179 mérkőzésen 47 gólt szerzett a Rangers színeiben - írja a Daily Star.