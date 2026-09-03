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Súlyos egészségügyi probléma következtében életét vesztette egy korábbi labdarúgó. Az elhunyt, a 32 éves Wojciech Onsorge pályafutása csúcsán a lengyel másodosztályú Warta Poznan csapatában játszott, mielőtt a negyedosztályú Elana Torun és Polonia Sroda Wielkopolska csapataihoz, majd ezt követően a negyedosztályú Lech Poznan tartalékcsapatánál, a Lech Poznan II-nél is megfordult. Az egykori játékos korábbi klubjai megtörten tisztelegtek az emléke előtt.

Mindössze 32 évesen elhunyt egy korábbi labdarúgó, egy súlyos egészségügyi probléma következtében. Wojciech Onsorge, egykori középhátvéd és védekező középpályás, pályafutása csúcsán a lengyel másodosztályú Warta Poznan csapatában játszott, mielőtt a negyedosztályú Elana Torun és Polonia Sroda Wielkopolska csapataihoz igazolt, majd ezt követően a negyedosztályú Lech Poznan tartalékcsapatánál, a Lech Poznan II-nél is megfordult.

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32 éves korában elhunyt a korábbi labdarúgó / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

32 éves korában elhunyt a korábbi labdarúgó

Miután 2021-ben visszavonult, Onsorge klub megfigyelőként kezdett el dolgozni a Lech Poznannál. Ugyanebben az évben kezdett felfigyelni azokra az egészségügyi problémákra, amelyek a későbbiekben az egész életét megváltoztatták. Eleinte ujjzsibbadást tapasztalt, aminek akkor még nem tulajdonított különösebb jelentőséget, az orvosi konzultáció és vizsgálatok után azonban megkapta a lesújtó diagnózist arról, hogy egy három centiméter nagyságú, rosszindulatú daganat helyezkedik el az agya parietális lebenyében.

A betegsége ellenére Onsorge  továbbra is aktívan jelen volt a futball világában: a játékos megfigyelések mellett edzői munkát is végzett, és futballakadémiát vezetett fiatal játékosok számára Lubonban és Puszczykowóban. Halála után korábbi klubjai szívből jövő tisztelettel adóztak az emléke előtt.

A korábbi labdarúgót a felesége, Dominika gyászolja - írja a Daily Star.

 

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