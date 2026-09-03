Mindössze 32 évesen elhunyt egy korábbi labdarúgó, egy súlyos egészségügyi probléma következtében. Wojciech Onsorge, egykori középhátvéd és védekező középpályás, pályafutása csúcsán a lengyel másodosztályú Warta Poznan csapatában játszott, mielőtt a negyedosztályú Elana Torun és Polonia Sroda Wielkopolska csapataihoz igazolt, majd ezt követően a negyedosztályú Lech Poznan tartalékcsapatánál, a Lech Poznan II-nél is megfordult.

32 éves korában elhunyt a korábbi labdarúgó / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

32 éves korában elhunyt a korábbi labdarúgó

Miután 2021-ben visszavonult, Onsorge klub megfigyelőként kezdett el dolgozni a Lech Poznannál. Ugyanebben az évben kezdett felfigyelni azokra az egészségügyi problémákra, amelyek a későbbiekben az egész életét megváltoztatták. Eleinte ujjzsibbadást tapasztalt, aminek akkor még nem tulajdonított különösebb jelentőséget, az orvosi konzultáció és vizsgálatok után azonban megkapta a lesújtó diagnózist arról, hogy egy három centiméter nagyságú, rosszindulatú daganat helyezkedik el az agya parietális lebenyében.

A betegsége ellenére Onsorge továbbra is aktívan jelen volt a futball világában: a játékos megfigyelések mellett edzői munkát is végzett, és futballakadémiát vezetett fiatal játékosok számára Lubonban és Puszczykowóban. Halála után korábbi klubjai szívből jövő tisztelettel adóztak az emléke előtt.

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