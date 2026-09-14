Elhunyt id. Grózer György korábbi válogatott röplabdázó - számolt be a Nemzeti Sport Online. A család tájékoztatására hivatkozva a híradás kifejtette: a röplabdaedző pénteken szorítást érzett a mellkasában, a kardiológián gyógyszereket kapott a panaszára. Szombat este rosszul érezte magát veresegyházi otthonában, leállt a légzése, előbb felesége, majd a kiérkező mentők próbálkoztak az újraélesztésével, ám nem jártak sikerrel, id. Grózer György elhunyt. Halálának pontos okát a boncolás állapítja meg.

A születésnapja előtt elhunyt a korábbi válogatott röplabdázó / Fotó: Shutterstock

A születésnapja előtt elhunyt a korábbi válogatott röplabdázó

Az egykori szélső ütő - aki hétfőn ünnepelte volna 62. születésnapját - 96-szor szerepelt a magyar válogatottban, részt vett az 1983-as Európa-bajnokságon a 11. helyezett nemzeti csapatban.

A német válogatottban 19-szer lépett pályára, utóbbival az 1991-es és az 1995-ös Eb-n is ott volt, előbbin a negyedik, utóbbin a nyolcadik helyet szerezték meg.

A legsikeresebb magyarországi időszakát a Tungsramnál töltötte, 1985-ben ment ki Németországba, ahol először az MTV Eintracht Celle színeiben szerepelt, aztán a belga Rembert Saxon Tourhout együttesével kupagyőztes lett. Ezt követően a Moerser SC játékosaként nemcsak bajnokságot és Német Kupát nyert, hanem a CEV-kupában is diadalmaskodott.

Játszott még a belga VT Flamingo Maldegemben és a Kazincbarcikában is, majd Németországban és Belgium is edzősködött, Magyarországon pedig irányította a Gödöllő női és - az elmúlt idényben - a Pénzügyőr férfi csapatát is.