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Hosszas egészségügyi küzdelem után vesztette életét az ikonikus birkózó. A legendás Bill Dundee 82 éves korában tragikus egészségügyi problémák következtében elhunyt: a szomorú hírt a fia erősítette meg, majd ezt követően a világ minden tájáról özönleni kezdtek a részvétnyilvánítások.

Vasárnap kora reggel, 82 éves korában elhunyt az ikonikus birkózó, Bill Dundee, komoly egészségügyi problémák következtében: a lesújtó hírt a fia, Jamie Dundee közölte a rajongókkal. Az egykori sportoló halálának hivatalos okát ugyan még nem erősítették meg, Jamie azonban még korábban elárulta, hogy az édesapja előrehaladott demenciával küzdött, így a Daily Star feltételezése szerint ez vezethetett a tragédiához.

82 éves korában elhunyt a legendás birkózó
82 éves korában elhunyt a legendás birkózó / Fotó: Unsplash

82 éves korában elhunyt a legendás birkózó

A szomorú hír bejelentését követően a sport világának minden tájáról özönleni kezdtek a tisztelgések a skót születésű sztár előtt, aki a karrierje során a birkózás történetének egyik legbefolyásosabb alakjává vált. 

Dundee az 1960-as években kezdett versenyezni, miután Skóciából Ausztráliába költözött, majd Észak-Amerikába ment, ahol megszilárdította a státuszát, mint a sportág titánja. Hamarosan valódi attrakcióvá vált, történelmi, évtizedekig tartó csatái és Jerry "The King" Lawler profi birkózóval való legendás partnersége révén. A tragédia hallatán a ring többi nagy sztárja és a rajongók is siettek leróni kegyeletüket a legenda előtt.

Szomorúan értesültem a szupersztár Bill Dundee haláláról. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy sok nagyszerű emléket oszthattam meg Bill-lel a WCW-ben töltött éveim alatt. Ami pedig még ennél is fontosabb, az az, hogy Bill nagy segítségemre volt azokban a korai években, amikor még csak tanultam a birkózó szakmát és próbáltam megtalálni az utam. Billnek hihetetlen érzéke volt a profi pankrációhoz, és olyan karriert épített fel, amellyel kivívta a szakmánkban dolgozók tiszteletét. Mindig hálás leszek az együtt töltött időért, a közös nevetésekért, és mindazokért a dolgokért, amiket az utunk során tanított nekem. Nyugodj békében, Szupersztár. Köszönöm, hogy részese voltál az utamnak. Hiányozni fogsz

- írta a WCW pankrációs szervezet korábbi sztárja, Marc Mero az X-en.

Bill Dundee - aki a Memphis Wrestling Hall of Fame-nek, a profi birkózó hírességek csarnokának tagja volt -, 2019-ben lépett ringbe egy utolsó mérkőzésre, majd ezzel lezárta akkor már hat évtizede tartó karrierjét.


 

 

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