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Új területen kamatoztatja az autóiparban és a versenypályákon megszerzett technológiai tapasztalatait az olasz sportautógyártó. A Ferrari egy különleges óceáni versenyjachtot fejleszt, amellyel a vállalat komoly rekordokra tör.

A Ferrari a Formula–1 és a sportautók világa után az óceáni versenyzésben is kipróbálja magát: az olasz vállalat a Hypersail nevű, mintegy 30 méter hosszú versenyjachtot fejleszti. A hajóban számos olyan technológiai megoldást alkalmaznak, amelyeket eredetileg a cég autóihoz fejlesztettek ki.

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A Ferrari Hypersail egy mintegy 30 méter hosszú óceáni versenyjacht.
Fotó: YouTube/Sail-World

A Financial Times beszámolója szerint az ötlet még azután született meg, hogy a vállalat 2021-ben megkezdte első elektromos autójának fejlesztését. John Elkann, a Ferrari ügyvezető elnöke egy évvel később vetette fel, hogy az autóiparban megszerzett technológiai tudást az óceáni versenyzésben is felhasználhatnák.

Több hónapos vizsgálat után a mérnökök zöld utat adtak a projektnek. Matteo Lanzavecchia, a Hypersail technológiai igazgatója szerint a hajó egyfajta innovációs platformként, illetve laboratóriumként szolgál a vállalat számára.

A Ferrari teljesen önellátó hajót fejleszt

A Hypersail nem luxusjacht, és a vállalat jelenleg nem tervezi, hogy külön üzletágként belépjen a jachtpiacra. A cél egy olyan rendkívül gyors óceáni versenyhajó megépítése, amely belső égésű motor nélkül működik, és a lehető legkevesebb energiát használja fel.

A mintegy 100 láb, vagyis 30 méter hosszú, szénszálas anyagból készülő egytestű hajó foilos technológiát alkalmaz. A Ferrari állítása szerint ez lesz az első ekkora méretű jacht, amely teljesen önellátó módon működhet.

Az elektromos energiát napelemek, szélturbinák és maga a legénység termeli majd meg. A hajón szolgáló emberek fizikai munkájából származó energia egy részét ugyanis szintén elektromos energiává alakítják.

A fejlesztés során a Ferrari több, már meglévő autóipari technológiáját is felhasználja. A hajó foilját és tőkesúlyát például ugyanarra az elektromos hajtástechnológiára épülő rendszer működteti, amelyet a vállalat elektromos modelljénél is alkalmaznak.

A csörlőrendszer esetében szintén az autóiparban megszerzett tapasztalatokra támaszkodtak. A „winch-by-wire” megoldásnál a legénység továbbra is fizikailag kezeli a köteleket, az általuk kifejtett energia egy része azonban elektromos energiává alakul, amelyet a hajó rendszerei is felhasználhatnak.

A technológiai tudás ráadásul nemcsak az autóktól kerül át a hajóba. A Hypersail fejlesztése során szerzett tapasztalatokat később a közúti járművekben is hasznosíthatják. A vállalat például repülőgépipari és katonai felhasználásból származó anyagokat vizsgál, valamint a napelemes energiatermeléssel kapcsolatos megoldásokat is teszteli.

Világrekordra készülnek

A projekt egyik legnagyobb célja a Föld leggyorsabb vitorlás körbehajózásához kapcsolódó Jules Verne-rekord megdöntése. A Ferrari ezt úgy szeretné elérni, hogy a Hypersail a rekordkísérlet során teljes egészében maga termelje meg a működéséhez szükséges elektromos energiát.

A Ferrari DNS-ének része a versenyzés, valamint az új technológiák extrém környezetben történő tesztelése”

– fogalmazott Enrico Voltolini profi vitorlázó, hajómérnök és a Hypersail projektvezetője.

A hajó építését várhatóan az év végére fejezik be, majd 2027-ben kezdődhetnek meg a tengeri próbák. Ezt megelőzően további tesztekre és a legénység felkészítésére is szükség lesz.

A fejlesztési program a tervek szerint 2031-ig tart. A következő években folyamatosan tesztelik és továbbfejlesztik a konstrukciót, mielőtt megpróbálnák megdönteni a Jules Verne-rekordot.

 

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