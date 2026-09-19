A Ferrari a Formula–1 és a sportautók világa után az óceáni versenyzésben is kipróbálja magát: az olasz vállalat a Hypersail nevű, mintegy 30 méter hosszú versenyjachtot fejleszti. A hajóban számos olyan technológiai megoldást alkalmaznak, amelyeket eredetileg a cég autóihoz fejlesztettek ki.

A Ferrari Hypersail egy mintegy 30 méter hosszú óceáni versenyjacht.

Fotó: YouTube/Sail-World

A Financial Times beszámolója szerint az ötlet még azután született meg, hogy a vállalat 2021-ben megkezdte első elektromos autójának fejlesztését. John Elkann, a Ferrari ügyvezető elnöke egy évvel később vetette fel, hogy az autóiparban megszerzett technológiai tudást az óceáni versenyzésben is felhasználhatnák.

Több hónapos vizsgálat után a mérnökök zöld utat adtak a projektnek. Matteo Lanzavecchia, a Hypersail technológiai igazgatója szerint a hajó egyfajta innovációs platformként, illetve laboratóriumként szolgál a vállalat számára.

A Ferrari teljesen önellátó hajót fejleszt

A Hypersail nem luxusjacht, és a vállalat jelenleg nem tervezi, hogy külön üzletágként belépjen a jachtpiacra. A cél egy olyan rendkívül gyors óceáni versenyhajó megépítése, amely belső égésű motor nélkül működik, és a lehető legkevesebb energiát használja fel.

A mintegy 100 láb, vagyis 30 méter hosszú, szénszálas anyagból készülő egytestű hajó foilos technológiát alkalmaz. A Ferrari állítása szerint ez lesz az első ekkora méretű jacht, amely teljesen önellátó módon működhet.

Az elektromos energiát napelemek, szélturbinák és maga a legénység termeli majd meg. A hajón szolgáló emberek fizikai munkájából származó energia egy részét ugyanis szintén elektromos energiává alakítják.

A fejlesztés során a Ferrari több, már meglévő autóipari technológiáját is felhasználja. A hajó foilját és tőkesúlyát például ugyanarra az elektromos hajtástechnológiára épülő rendszer működteti, amelyet a vállalat elektromos modelljénél is alkalmaznak.

A csörlőrendszer esetében szintén az autóiparban megszerzett tapasztalatokra támaszkodtak. A „winch-by-wire” megoldásnál a legénység továbbra is fizikailag kezeli a köteleket, az általuk kifejtett energia egy része azonban elektromos energiává alakul, amelyet a hajó rendszerei is felhasználhatnak.

A technológiai tudás ráadásul nemcsak az autóktól kerül át a hajóba. A Hypersail fejlesztése során szerzett tapasztalatokat később a közúti járművekben is hasznosíthatják. A vállalat például repülőgépipari és katonai felhasználásból származó anyagokat vizsgál, valamint a napelemes energiatermeléssel kapcsolatos megoldásokat is teszteli.