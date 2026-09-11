Gyászol a PLER kézilabdacsaládja: elhunyt László Ferenc, aki évtizedeken keresztül szorosan hozzátartozott az egyesület életéhez. Előbb játékosként, később technikai vezetőként dolgozott a klubért, a háttérben végzett munkájára pedig játékosok generációi számíthattak. A klub közösségi oldalán búcsúzott a hosszú évtizedeken át a pestszentlőrinci kézilabdáért dolgozó László Ferenctől.

Elhunyt László Ferenc, a PLER kézilabda csapatának meghatározó alakja Fotó: PLER

Gyászol a magyar kézilabda, elhunyt László Ferenc

A klub közösségi oldalán búcsúzott a hosszú évtizedeken át a pestszentlőrinci kézilabdáért dolgozó László Ferenctől.

Előbb játékosként, később technikai vezetőként dolgozott az egyesületért, és hosszú éveken át szinte észrevétlenül intézett mindent, amire egy csapatnak szüksége lehetett. Átigazolások, versenyengedélyek, felszerelések, utazások, hazai mérkőzések – játékosok generációi számíthattak rá, és nagyon sokan köszönhetnek neki sokkal többet annál, mint ami egy munkaköri leírásba valaha beleférhet. Feri azonban nemcsak a munkája miatt marad emlékezetes számunkra. Jólelkű, közvetlen, társaságkedvelő ember volt, aki szeretett beszélgetni, mindenkihez volt egy jó szava, és szinte mindenkivel megtalálta a közös hangot. A kézilabda nem egyszerűen a munkája vagy a sportja volt. Az élete része volt, hosszú évtizedeken át. Sokan és sokféleképpen fogunk emlékezni rá, de abban biztosak lehetünk, hogy a klub történetében és az itt megfordult játékosok emlékeiben mindig megmarad a helye. Nyugodj békében, Feri!

– írta búcsújában a klub.