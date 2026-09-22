Lauber Gyula életének 90. évében, 2026. szeptember 4-én hunyt el – közölte Facebook-oldalán Szabó Zsolt. A rákospalotai születésű sportember hosszú pályafutása során a magyar élvonalban és nemzetközi mérkőzéseken is játékvezetőként működött közre.

Lauber Gyula visszavonulása után is évtizedeken át szolgálta a magyar labdarúgást

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Lauber Gyula több mint száz NB I-es mérkőzést vezetett

Játékvezetői vizsgáját 1963-ban tette le a Budapesti Labdarúgó Szövetség Játékvezető Bizottsága előtt. Pályafutását a fővárosi bajnokságokban kezdte, majd az NB III-ban, az országos utánpótlás-bajnokságban és az NB II-ben is vezetett mérkőzéseket.

Az NB I-ben 1975-ben mutatkozott be a Csepel–Diósgyőr találkozón. Pályafutása során összesen 109 élvonalbeli mérkőzésen fújta a sípot.

Nemzetközi szinten is lehetőséget kapott: 1977 és 1982 között a FIFA és az UEFA játékvezetői keretének tagja volt. Ebben az időszakban válogatott- és klubmérkőzéseken is közreműködött.

Aktív hazai játékvezetői pályafutását 1984-ben, a Zalaegerszeg–Újpest mérkőzéssel zárta. Ugyanebben az évben több évtizedes tevékenységének elismeréseként Arany jelvény kitüntetésben részesítették.

Visszavonulása után is a magyar labdarúgást szolgálta

Lauber Gyula aktív pályafutása befejezése után sem szakadt el a játékvezetéstől. 1990-ben az MLSZ Játékvezető Testület Fegyelmi Bizottságának vezetője lett.

Később az MLSZ Játékvezető Bizottságának elnökségi tagjaként, a játékvezető-küldő bizottság vezetőjeként és országos ellenőrként is dolgozott, emellett a Magyar Kupa Bizottság munkájában is részt vett.

A Magyar Labdarúgó Szövetség 2013-ban, játékvezetői vizsgájának 50. évfordulója alkalmából külön elismerésben részesítette.

Lauber Gyula hamvait október 2-án 15 órakor helyezik örök nyugalomra a budapesti Boldog Salkaházi Sára-templom urnatemetőjében.