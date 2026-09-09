Letartóztatták a német TuS Rockenberg amatőr klub egyik játékosát, aki azzal gyanúsítanak, hogy két héttel az esküvője előtt megmérgezte a csapattársát, aki emiatt életét vesztette. A 35 éves focistát szeptember 1-jén, kedden vették őrizetbe.

Letartóztatták a csapattársát megmérgező focistát / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Letartóztatták a csapattársát megmérgező focistát

A futballista - akit csak Mariusként neveztek meg -, a vád szerint azalatt adott be mérget a csapattársának, a 30 éves Philippnek, mialatt a TuS Rockenberg szezonvégi, drezdai útján vettek részt.

Az áldozat az utazás során kezdte rosszul érezni magát, majd amikor hazaért, az állapota annyira súlyossá vált, hogy a családja mentőt hívott, azonban - az újraélesztési kísérletek dacára -, másnap a kórházban életét vesztette.

Philipp halálának okát később mérgezés okozta szeptikus többszervi elégtelenségként állapították meg, az elhunythoz közel állók pedig eleinte úgy vélték, halmérgezést szenvedhetett az út során, a nyomozók azonban hamarosan Mariust állították elő gyanúsítottként.

Feltételezzük, hogy ez egy bosszú volt a részéről

- mondta el a helyi médiának Thomas Hauburger főügyész.

A híresztelések szerint a két futballista korábban egy nő miatt veszett össze, azonban a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő vádlott eddig nem nyilatkozott a vádakkal kapcsolatban.

Miután a letartóztatás híre napvilágot látott, Manuel Barufe, a TuS Rockenberg futballcsapatának vezetője a helyi médiának elmondta, a történtek mindannyiukat lesokkolták.

Senki sem számított erre. Reméljük, hogy a rendőrség teljes mértékben tisztázni tudja, mi történt

- tette hozzá, mialatt a klub, Philipp emléke előtt tisztelegve, úgy jellemezte őt, mint „egy barátot, egy harcost a pályán és egy hatalmas szívű embert”.

A vádlott egyébként a bűncselekmény elkövetése után megtartotta a polgári esküvőjét, azonban egy nagyszabású menyegzőre ebben a hónapban került volna sor - írja a The Sun.