Az Országos Mentőszolgálat egyik, a mérkőzés egészségügyi biztosításában részt vevő munkatársa is érintett volt a pénteki Magyarország–Ukrajna mérkőzés végén kialakult dulakodásban – közölte az OMSZ.
Az eset körülményeit a szervezet eljárás keretében vizsgálja.
Az OMSZ közleményében egyelőre nem részletezte, pontosan milyen módon került a mentődolgozó a kialakult konfliktusba.
Mint arról beszámolunk, a meccs hajrája parázs jeleneteket hozott, ugyanis egy kemény belépő után elszabadultak az indulatok, és kisebb tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai között.
Az ukránok nyerték a meccset
A Puskás Arénában rendezett Nemzetek Ligája-találkozót Ukrajna nyerte 1–0-ra. A vendégek gólját Danyilo Szikan szerezte a 42. percben, a magyar válogatott pedig hiába dolgozott ki több helyzetet, nem tudott egyenlíteni.
A mérkőzés hajrájában elszabadultak az indulatok: egy ukrán játékos kiállítása után a két csapat tagjai összeszólalkoztak és egymásnak estek.