Az Országos Mentőszolgálat egyik, a mérkőzés egészségügyi biztosításában részt vevő munkatársa is érintett volt a pénteki Magyarország–Ukrajna mérkőzés végén kialakult dulakodásban – közölte az OMSZ.

Tömegverekedéssel zárult az ukránok elleni Nemzetek Ligája-meccs

Fotó: AFP

Az eset körülményeit a szervezet eljárás keretében vizsgálja.

Az OMSZ közleményében egyelőre nem részletezte, pontosan milyen módon került a mentődolgozó a kialakult konfliktusba.

Mint arról beszámolunk, a meccs hajrája parázs jeleneteket hozott, ugyanis egy kemény belépő után elszabadultak az indulatok, és kisebb tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai között.

Az ukránok nyerték a meccset

A Puskás Arénában rendezett Nemzetek Ligája-találkozót Ukrajna nyerte 1–0-ra. A vendégek gólját Danyilo Szikan szerezte a 42. percben, a magyar válogatott pedig hiába dolgozott ki több helyzetet, nem tudott egyenlíteni.

A mérkőzés hajrájában elszabadultak az indulatok: egy ukrán játékos kiállítása után a két csapat tagjai összeszólalkoztak és egymásnak estek.