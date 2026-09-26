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Újabb részlet derült ki a magyar–ukrán meccs végén kialakult balhéról. A rendezvény egészségügyi biztosításában dolgozó egyik mentős is érintett volt a dulakodásban.

Az Országos Mentőszolgálat egyik, a mérkőzés egészségügyi biztosításában részt vevő munkatársa is érintett volt a pénteki Magyarország–Ukrajna mérkőzés végén kialakult dulakodásban – közölte az OMSZ.

magyar meccs
Tömegverekedéssel zárult az ukránok elleni Nemzetek Ligája-meccs 
Fotó: AFP

Az eset körülményeit a szervezet eljárás keretében vizsgálja. 

Az OMSZ közleményében egyelőre nem részletezte, pontosan milyen módon került a mentődolgozó a kialakult konfliktusba.

Mint arról beszámolunk, a meccs hajrája parázs jeleneteket hozott, ugyanis egy kemény belépő után elszabadultak az indulatok, és kisebb tömegverekedés alakult ki a két csapat játékosai között.

Az ukránok nyerték a meccset

A Puskás Arénában rendezett Nemzetek Ligája-találkozót Ukrajna nyerte 1–0-ra. A vendégek gólját Danyilo Szikan szerezte a 42. percben, a magyar válogatott pedig hiába dolgozott ki több helyzetet, nem tudott egyenlíteni.

A mérkőzés hajrájában elszabadultak az indulatok: egy ukrán játékos kiállítása után a két csapat tagjai összeszólalkoztak és egymásnak estek.

 

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