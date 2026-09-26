Súlyos sérülés miatt félbeszakadt a Sajóbábony VSE és a Parasznya SE vármegyei bajnoki mérkőzése. A hazai csapat játékosa, Marozsán Dominik a 67. percben arc- és fejsérülést szenvedett, ezért mentőt hívtak a helyszínre.

A Sajóbábony VSE játékosa sérült meg a Parasznya elleni meccsen.

Fotó: illusztráció / Boon-archív

Mentő vitte kórházba a hazai futballistát

A mérkőzés Sajóbábonyban, 2–0-s hazai vezetésnél szakadt félbe, és több mint fél órán át nem folytatódhatott. A Parasznya SE Facebook-posztjában azt írta, hogy

egy, a csapatuk játékosához köthető megmozdulás következtében sérült meg Marozsán Dominik.

A futballistát a helyszíni ellátás után további vizsgálatokra kórházba szállították.

A parasznyai egyesület hangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a mérkőzéseken és a sportpályán kívül is érvényesüljön a sportszerűség, a kölcsönös tisztelet és a játékosok testi épségének védelme – derül ki a Boon tudósításából.

A Parasznya elnöke szerint már voltak előjelek

A történtek után Hegedűs László, a vendégcsapat elnöke is megszólalt a közösségi oldalon. Mint mondta, az elmúlt hetekben már érzékelhetőek voltak problémák a csapat körül.

Csak idő kérdése volt, hogy mikor robban a bomba. Az első és legfontosabb, hogy jobbulást kívánjak a fiatal játékosnak. Ami vele történt, az sem a sportpályára, sem sehová nem való

– fogalmazott Hegedűs László.

A Parasznya SE vezetője szerint a Tállya és az Emőd elleni mérkőzéseken is látszott, hogy gondok vannak a játékosok hozzáállásával.

A következő edzésen ezért hosszabb beszélgetést terveznek a kerettel.

Később kiderült, hogy Marozsán Dominik enyhe agyrázkódást szenvedett, de már hazaengedték a kórházból.