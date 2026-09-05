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Megható videóval búcsúztatta Lionel Messit a LEGO, ám a rajongók nagyon hamar kiszúrták a kínos hibát. A kis LEGO-figura ugyanis jobb lábbal rúgja el a labdát.

A LEGO érzelmes animációval tisztelgett Lionel Messi előtt, miután a futballlegenda bejelentette, hogy többet nem lép pályára az argentin válogatottban. A szép gesztus azonban hamar kínos bakivá változott: a LEGO-figura jobb lábbal rúgja el a labdát, miközben Messi köztudottan a világ egyik legismertebb bal lábas focistája – vette észre a Revistagente.

Messi
A rajongók nem hagyták szó nélkül a LEGO bakiját: a Messi előtt tisztelgő animációban a futballlegenda jobb lábbal rúgja a labdát, holott pályafutása során legendás bal lábával kápráztatta el a világot
Fotó: Képernyőfotó

A rajongóknak azonnal feltűnt a baki

A rövid videóban Messi LEGO-minifigurája az öltözőfolyosóról kisétál a pályára, miközben egy megható üzenet méltatja a karrierjét. A probléma akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a 10-es számú játékos labdába ér: 

az animációs filmben ugyanis jobb lábbal végzi el a mozdulatot.

A szurkolók számára ez nehezen nézhető el, hiszen Messi legendás bal lába pályafutásának egyik legfontosabb védjegye. Bár a klasszis jobbal is szerzett emlékezetes találatokat, a lövések, passzok és szabadrúgások többségénél egyértelműen a bal lábát részesítette előnyben.

A figyelmetlenség azért is meglepő, mert a LEGO-nak szoros kapcsolata van a futballsztárral. 

A vállalat 2026-ban hivatalos Messi-készleteket is piacra dobott, így aligha lehet azt mondani, hogy ne ismernék pontosan a játékos karakterét.

Fotó: LEGO

A megható búcsúvideó ezért végül nemcsak Messi pályafutásának állított emléket, hanem egy olyan bakinak is, amelyet a közösségi média felhasználói pillanatok alatt kiszúrtak.

 

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