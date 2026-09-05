A LEGO érzelmes animációval tisztelgett Lionel Messi előtt, miután a futballlegenda bejelentette, hogy többet nem lép pályára az argentin válogatottban. A szép gesztus azonban hamar kínos bakivá változott: a LEGO-figura jobb lábbal rúgja el a labdát, miközben Messi köztudottan a világ egyik legismertebb bal lábas focistája – vette észre a Revistagente.
A rajongóknak azonnal feltűnt a baki
A rövid videóban Messi LEGO-minifigurája az öltözőfolyosóról kisétál a pályára, miközben egy megható üzenet méltatja a karrierjét. A probléma akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a 10-es számú játékos labdába ér:
az animációs filmben ugyanis jobb lábbal végzi el a mozdulatot.
A szurkolók számára ez nehezen nézhető el, hiszen Messi legendás bal lába pályafutásának egyik legfontosabb védjegye. Bár a klasszis jobbal is szerzett emlékezetes találatokat, a lövések, passzok és szabadrúgások többségénél egyértelműen a bal lábát részesítette előnyben.
A figyelmetlenség azért is meglepő, mert a LEGO-nak szoros kapcsolata van a futballsztárral.
A vállalat 2026-ban hivatalos Messi-készleteket is piacra dobott, így aligha lehet azt mondani, hogy ne ismernék pontosan a játékos karakterét.
A megható búcsúvideó ezért végül nemcsak Messi pályafutásának állított emléket, hanem egy olyan bakinak is, amelyet a közösségi média felhasználói pillanatok alatt kiszúrtak.