A LEGO érzelmes animációval tisztelgett Lionel Messi előtt, miután a futballlegenda bejelentette, hogy többet nem lép pályára az argentin válogatottban. A szép gesztus azonban hamar kínos bakivá változott: a LEGO-figura jobb lábbal rúgja el a labdát, miközben Messi köztudottan a világ egyik legismertebb bal lábas focistája – vette észre a Revistagente.

A rajongók nem hagyták szó nélkül a LEGO bakiját: a Messi előtt tisztelgő animációban a futballlegenda jobb lábbal rúgja a labdát, holott pályafutása során legendás bal lábával kápráztatta el a világot

Fotó: Képernyőfotó

A rajongóknak azonnal feltűnt a baki

A rövid videóban Messi LEGO-minifigurája az öltözőfolyosóról kisétál a pályára, miközben egy megható üzenet méltatja a karrierjét. A probléma akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a 10-es számú játékos labdába ér:

az animációs filmben ugyanis jobb lábbal végzi el a mozdulatot.

#GRUPO33 🎙️ DEPORTES



LEGO HOMENAJEÓ A MESSI, PERO UN DETALLE GENERÓ CRÍTICAS



LEGO homenajeó a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina, pero un detalle en la figura del capitán llamó la atención y generó críticas entre los fanáticos en redes.



¿Vos también notaste… pic.twitter.com/Ik4RYYOa4Q — treintaytres (@GRUPOTRESTRES) September 3, 2026

A szurkolók számára ez nehezen nézhető el, hiszen Messi legendás bal lába pályafutásának egyik legfontosabb védjegye. Bár a klasszis jobbal is szerzett emlékezetes találatokat, a lövések, passzok és szabadrúgások többségénél egyértelműen a bal lábát részesítette előnyben.

A figyelmetlenség azért is meglepő, mert a LEGO-nak szoros kapcsolata van a futballsztárral.

A vállalat 2026-ban hivatalos Messi-készleteket is piacra dobott, így aligha lehet azt mondani, hogy ne ismernék pontosan a játékos karakterét.

Fotó: LEGO

A megható búcsúvideó ezért végül nemcsak Messi pályafutásának állított emléket, hanem egy olyan bakinak is, amelyet a közösségi média felhasználói pillanatok alatt kiszúrtak.