A leköszönő elnök beszédében az elmúlt 11 és fél évet az MSÚSZ történetének legsikeresebb időszakaként értékelte. Szöllősi György kiemelte a Nagy Béla-programot, valamint a Csillag Imre- és Szombathy István-ösztöndíjprogramokat, amelyek szerinte százmilliókkal támogatták a sportújságírók munkáját, szakmai fejlődését és sporttal kapcsolatos kiadványok megjelenését.

Szöllősi Györgyöt 2015 áprilisában választották meg az MSÚSZ elnökének

Fotó: Szabó Miklós

A Nagy Béla-program keretében több mint kétszáz könyv és lexikon született. Beszélt a Nemzeti Sport megmentéséről is, amely szerinte családok százainak megélhetését biztosította.

Borsány-Gyenes András az MSÚSZ új elnöke

Szöllősi lemondásával továbbra is Novotny Zoltán, jelenlegi tiszteletbeli elnök a leghosszabb ideig hivatalában maradt vezető, mivel korábban 17 éven keresztül volt az MSÚSZ elnöke. Szöllősi az "utolsó szó jogán" határozati javaslatot terjesztett elő, amelyet a tagok egyhangúlag elfogadtak, így vasárnaptól Pajor-Gyulai László szintén a sportújságíró szövetség tiszteletbeli elnöke.

A 123 szavazásra jogosult jelenlévő közül Borsány-Gyenes egy tartózkodás és két ellenszavazat mellett nyerte el az elnöki tisztséget. Az első alelnök Gergelics József, a második alelnök Csisztu Zsuzsa lett. Az új, négytagú elnökség további tagjai Borókai Gábor, Kun Zoltán, Mezei Dániel és Tóth Anita. Megbízatásuk öt évre szól.

Borsány-Gyenes András (középen) az MSÚSZ új elnöke

Fotó: sportujsagirok.hu

Borsány-Gyenes első beszédében jelezte: folytatná azokat a programokat, amelyek szerinte értéket teremtettek a sportújságírásban, és a Nemzeti Sportot is olyan értékként említette, amelynek megőrzését kötelességüknek tekintik. Ugyanakkor változásokat is kilátásba helyezett: szeretné, ha több aktív sportújságíró csatlakozna az MSÚSZ-hoz, ezért tagrevíziót tart szükségesnek. Egyúttal azt is hangsúlyozta, hogy az új elnökség távol kívánja tartani magát a pártpolitikától.

A vezetőváltás előzménye egy belső bizalmi vita volt. Júliusban 59 tag bizalmatlansági indítványa után a lakiteleki rendkívüli közgyűlés 108–85 arányban megerősítette Szöllősi Györgyöt tisztségében. Az elnökség azonban augusztus 12-én bejelentette, hogy szeptember 27-i hatállyal lemond.