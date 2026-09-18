2024 márciusában esett össze egy floridai élelmiszerboltban az 1992-es, barcelonai olimpián ugrásban olimpiai bajnok Ónodi Henrietta, akit ezt követően azonnal kórházba szállítottak, útközben azonban többször is leállt a szíve. A háromgyermekes édesanya egy hónapig volt mélyaltatásban volt, a fellépő oxigénhiányos állapot miatt viszont nagyon súlyosan károsodott az agya. Az olimpikon szintén Amerikában élő testvére, Ónodi-Klauser Barbara ekkor gyűjtést indított a család megsegítésére.

Így van most Ónodi Henrietta / Fotó: David Madison

Barbara 2025 tavaszán egy adománygyűjtő oldalon keresztül tudatta, hogy nagyon lassan, de javul Ónodi Henrietta állapota, aki ugyan az olimpiai aranyára nem emlékszik, de a Kukori és Kotkoda című mesére igen, és folyamatosan kezelésekre jár. Ekkortájt Henrietta lánya, Bella Ónodi-Haley – aki a tornásznő gyámja is egyben –, a Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta, mindent megtesznek, hogy visszahozzák az agykárosodást szenvedett sportlegenda emlékeit, és örömmel számolt be arról is, hogy az édesanyja, aki egy ideig fel sem ismerte, már a nevén szólítja őt.

Így van most Ónodi Henrietta

Egy ideje nem érkezett friss hír, ezért a Blikk utánajárt annak, hogy van az olimpikon. A tornásznő nővére a lap megkeresésére rövid helyzetjelentést adott, és mindenkinek köszönetet mondott a sok segítségért.

Nincsen változás, Henit az otthonában ápolják. A rajongóitól kapott nagylelkű támogatásoknak köszönhetően – amiért örökre hálásak leszünk – továbbra is terápiákkal fejlesztik, de 24 órás gondozásra szorul. Köszönjük az önzetlen támogatást, a szép szavakat, az imádságot és a szeretetet minden rajongójától!

- üzente Barbara, hozzátéve, bővebb tájékoztatásért a testvére lányához forduljanak, Bella azonban nem reagált a megkeresésre.

Sikerült elérni viszont Ónodi Henrietta egykori békéscsabai edzőjét, Unyatyinszki Mihályt, aki a feleségével, Karakas Júliával együtt kísérte végig a sportolót a legsikeresebb éveiben.

Annyit tudunk, hogy Heni az otthonában van, ápolásra szorul. Ott van mellette egy barátnő, aki állandóan segít neki, mivel a gyerekek nem tudnak mindig mellette lenni, illetve jár hozzá gyógytornász és beszédfejlesztő. Sajnos, a memóriája csak nagyon lassan javul

- mondta el Unyatyinszki Mihály, hozzátéve, karácsonykor és a születésnapján is írták a tornásznő lányának, válasz azonban nem érkezett.