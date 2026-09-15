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Komoly felháborodást váltott ki a női élsportolók körében egy sportfogadási platform új, igencsak merész reklámja. Sydney Sweeney alig visel ruhát a Novig kampányában, amelyet több olimpiai bajnok és világbajnok is élesen bírált a női sport szexualizálása miatt.

Több mint egy évvel az American Eagle-botrány után Sydney Sweeney ismét egy reklámmal került a figyelem középpontjába. A színésznő 2025-ben egy farmerkampánnyal kavart nagy port: a reklám a jeans (farmer) és genes (gének) szavakkal játszott, amit sokan félreérthetőnek, sőt a „jó gének” emlegetése miatt ízléstelennek tartottak. Sweeney most a Novig sportfogadási platform reklámjával verte ki a biztosítékot, ezúttal elsősorban a női sportolók körében.

Sydney Sweeney meztelenkedős reklámja sok női sportoló számára kiverte a biztosítékot
Sydney Sweeney meztelenkedős reklámja sok női sportoló számára kiverte a biztosítékot Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Az alig egyperces kisfilmben Sweeney azt szeretné, ha mindenki „csak a sportra” koncentrálna, ennek érdekében azonban meglehetősen sajátos módszert választ: a reklám nagy részében alig visel ruhát, testét focilabdákkal, kosárlabdákkal és különböző sporteszközökkel takarja, miközben újra és újra elismétli a „sport” szót. A film végén félmeztelenül egy biliárdasztalon fekszik, és közli: „Erre nem lehet fogadni, csak jól nézek ki.”

A kampány mindenesetre elérte egyik legfontosabb célját: pillanatok alatt beszédtéma lett. A videót már az első két napban több mint 22 millió alkalommal nézték meg, miközben sorra jelentkeztek az élsportolók, akik szerint a reklám éppen azokat a sztereotípiákat erősíti, amelyek ellen a női sport évtizedek óta küzd.

Jacob Fortinsky, a Novig alapítója és vezérigazgatója szerint Sweeney maga is aktívan részt vett a kampány üzenetének kialakításában, és ő kereste meg a vállalatot a tulajdonosi partnerség ötletével. Fortinsky azzal is védte a reklám felnőtt jellegét, hogy a platformot csak 21 éven felüliek használhatják.

Olimpiai bajnokok akadtak ki Sydney Sweeney reklámján

A sportolók közül az egyik legerősebben Ariarne Titmus reagált. A négyszeres olimpiai bajnok ausztrál úszó szerint a reklám „arculcsapás” minden olyan nő számára, aki az életét annak szentelte, hogy tökéletesítse sportágában a tudását.

El sem tudom mondani, mennyire felháborít, amikor ezt nézem. Ez nemcsak arculcsapás minden nőnek, aki az életét annak szentelte, hogy tökéletesítse azt, amit csinál, hanem minden nőnek, aki azért szereti a sportot, ami valójában: csapatmunka, barátság, elkötelezettség, kiválóság és egység 

– írta az olimpiai bajnok az Instagram-oldalán.

A brit sprinter, Amy Hunt, aki 2026-ban négy aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon, még közvetlenebbül üzent Sweeneynek. A budapesti atlétikai világdöntő 200 méteres fináléja után egy BBC-interjúban egyenesen a kamerába nézve mondta:

Sydney Sweeney, így néznek ki a nők a sportban. Izmok. Kemény munka, vér, verejték, könnyek.

A kritikákhoz Skye Nicolson bokszvilágbajnok és olimpikon is csatlakozott, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy nem azzal van probléma, ha egy női sportoló vonzó vagy szexinek érzi magát, hanem azzal, amikor a női testet használják fel a sport népszerűsítésére.

Nagy különbség van aközött, hogy valaki azért néz ki „szexisen”, mert sportol, és aközött, hogy a szexet használják a „sport” eladására

 – írta Nicolson.

A bokszoló szerint önmagában semmi probléma nincs azzal, ha valaki jól néz ki és közben sportol, ahogy azzal sem, ha egy nő megéli a nőiességét, miközben élsportoló. A Sweeney-féle kampánnyal szembeni kifogása éppen az, hogy szerinte összemossa ezt a kettőt, és a sport helyett a szexualitást teszi a figyelem középpontjába.

A tiltakozókhoz Gurisatti Gréta olimpiai bronzérmes, kétszeres világbajnoki ezüstérmes magyar vízilabdázó is csatlakozott. A közösségi oldalán egyértelművé tette, hogy kiáll a női sportolók mellett.

Nem fogjuk hagyni, hogy kevesebbnek mutassanak minket annál, amik valójában vagyunk. Ez nem Sydney ellen szól. Én a női sportolók mellett állok

 – írta a Fradi vízilabdázója a posztjához.

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