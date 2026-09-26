A 30 éves terepfutó, Ida Amelie Robsahm életét vesztette, miközben a norvégiai Romsdalseggen csúcsát próbálta elérni, amely az ország egyik legveszélyesebb hegyvidéki útvonala. A hegy legmagasabb pontja 1329 méterrel van a tengerszint felett.

Rengetegen gyászolják a terepfutót

Fotó: Unsplash

A terepfutó tragédiája

A rendőrség szerint Ida egy sziklafalról több métert zuhant, majd helikopterrel kórházba szállították, de az orvosok erőfeszítései ellenére elhunyt - írja a The Sun.

Családja a helyi médiának ezt mondta:

Ida elvesztése miatti mély fájdalmunk közepette szeretnénk szívből köszönetet mondani a futóközösségnek. Ida fontos része volt ennek a közösségnek, és ebben a kegyetlen helyzetben minden törődés és figyelmesség nagyon sokat jelent számunkra.

La traileuse Ida Amelie Robsahm est morte après une chute ➡️ https://t.co/Qiz1jAnTKc pic.twitter.com/IBgxXXHIMi — L'Équipe (@lequipe) September 21, 2026

Edzője, Sindre Buraas „fantasztikus sportolónak” nevezte:

Sokkoló volt. Az ember ezt egyszerűen nem tudja azonnal feldolgozni. Olyan terepen és környezetben volt, ahol már annyiszor járt, és ahol mindig nagyon otthonosan mozgott. Kitépték közülünk és az életéből. Ez mély nyomokat hagy. Minden szempontból felfoghatatlanul szomorú. Szeretném kiemelni, hogy Ida fantasztikus sportoló volt.

Az ASICS sportmárka közleményében ezt írta:

„Mélyen megrázott és elszomorított bennünket Ida Amelie Robsahm tragikus halála. Ida kivételes sportoló és csapattárs volt. Melegszívűsége és kedvessége sokunkat megérintett az ASICS-nél és a futóközösségben. Gondolataink Ida családjával, barátaival, csapattársaival, valamint mindazokkal vannak, akik ismerték és szerették őt. Nagyon fog hiányozni.”

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