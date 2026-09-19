Új világrekordot állított fel Pozsonyban Jaan Roose észt slackliner: a 34 éves sportoló pénteken 12 óra alatt összesen 14,7 kilométert tett meg egy speciális, rugalmas hevederen.

A világrekordot felállító Jaan Roose egy 500 méter hosszú, mintegy 180 méteres magasságban kifeszített hevederen egyensúlyozott Varsóban 2026. május 31-én

Fotó: JAKUB PORZYCKI / ANADOLU

A rekordkísérlethez használt, 1,9 centiméter széles és 666 méter hosszú hevedert mintegy 100 méteres magasságban feszítették ki a Szlovák Nemzeti Felkelés hídjának kilátója és a pozsonyi vár között. Roose ezen haladt oda-vissza a 12 órás kihívás során.

A „Pirkadattól alkonyatig” elnevezésű rekordkísérlet pénteken reggel negyed nyolckor kezdődött, és az esti órákban ért véget. Sajtóbeszámolók szerint az eseményt több ezer néző követte.

A világrekord előtt is extrém kihívásokat teljesített Jaan Roose

Jaan Roose 18 éves korában kezdett slackline-nal foglalkozni, és azóta a sportág egyik legismertebb képviselőjévé vált. A háromszoros világbajnok volt az első, aki dupla hátraszaltót hajtott végre slackline-on.

Korábban több látványos kihívást is teljesített. Ezek közé tartozik, hogy elsőként kelt át slackline-on az Európát és Ázsiát elválasztó Boszporusz felett.