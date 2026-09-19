Új világrekordot állított fel Pozsonyban Jaan Roose észt slackliner: a 34 éves sportoló pénteken 12 óra alatt összesen 14,7 kilométert tett meg egy speciális, rugalmas hevederen.
A rekordkísérlethez használt, 1,9 centiméter széles és 666 méter hosszú hevedert mintegy 100 méteres magasságban feszítették ki a Szlovák Nemzeti Felkelés hídjának kilátója és a pozsonyi vár között. Roose ezen haladt oda-vissza a 12 órás kihívás során.
A „Pirkadattól alkonyatig” elnevezésű rekordkísérlet pénteken reggel negyed nyolckor kezdődött, és az esti órákban ért véget. Sajtóbeszámolók szerint az eseményt több ezer néző követte.
A világrekord előtt is extrém kihívásokat teljesített Jaan Roose
Jaan Roose 18 éves korában kezdett slackline-nal foglalkozni, és azóta a sportág egyik legismertebb képviselőjévé vált. A háromszoros világbajnok volt az első, aki dupla hátraszaltót hajtott végre slackline-on.
Korábban több látványos kihívást is teljesített. Ezek közé tartozik, hogy elsőként kelt át slackline-on az Európát és Ázsiát elválasztó Boszporusz felett.
A slackline a kötéltánchoz hasonló egyensúlyozó sport, amelyben a sportolók két pont között kifeszített hevederen haladnak. Kialakulását az 1970-es évek végére vezetik vissza. A sportág létrejöttét Adam Grosowsky és Jeff Ellington amerikai sziklamászókhoz kötik, akik diákként kifeszített köteleken kezdtek egyensúlyozni Washingtonban.