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Jaan Roose észt slackliner különleges rekordkísérletre vállalkozott Pozsonyban: 12 órán keresztül egy 100 méteres magasságban kifeszített hevederen egyensúlyozott. A sportoló 14,7 kilométeres teljesítményével új világrekordot állított fel.

Új világrekordot állított fel Pozsonyban Jaan Roose észt slackliner: a 34 éves sportoló pénteken 12 óra alatt összesen 14,7 kilométert tett meg egy speciális, rugalmas hevederen.

Jaan Roose, slackline, slackliner, Pozsony, extrém sport, rekordkísérlet, pozsonyi vár, Szlovák Nemzeti Felkelés hídja, kötéltánc A világrekordot felállító Jaan Roose egy 500 méter hosszú, mintegy 180 méteres magasságban kifeszített hevederen egyensúlyozott Varsóban 2026. május 31-én WARSAW, POLAND - MAY 31: Jaan Roose walks a highline between the Palace of Culture and Science and Varso Tower during the Red Bull Time Line in Warsaw, Poland, May 31, 2026. During the event Estonian slackliner crossed a 500-meter-long line suspended about 180 meters above the city streets between two tallest buildings in Poland. Jakub Porzycki / Anadolu (Photo by Jakub Porzycki / Anadolu via AFP)
A világrekordot felállító Jaan Roose egy 500 méter hosszú, mintegy 180 méteres magasságban kifeszített hevederen egyensúlyozott Varsóban 2026. május 31-én
Fotó: JAKUB PORZYCKI / ANADOLU

A rekordkísérlethez használt, 1,9 centiméter széles és 666 méter hosszú hevedert mintegy 100 méteres magasságban feszítették ki a Szlovák Nemzeti Felkelés hídjának kilátója és a pozsonyi vár között. Roose ezen haladt oda-vissza a 12 órás kihívás során.

A „Pirkadattól alkonyatig” elnevezésű rekordkísérlet pénteken reggel negyed nyolckor kezdődött, és az esti órákban ért véget. Sajtóbeszámolók szerint az eseményt több ezer néző követte.

A világrekord előtt is extrém kihívásokat teljesített Jaan Roose

Jaan Roose 18 éves korában kezdett slackline-nal foglalkozni, és azóta a sportág egyik legismertebb képviselőjévé vált. A háromszoros világbajnok volt az első, aki dupla hátraszaltót hajtott végre slackline-on.

Korábban több látványos kihívást is teljesített. Ezek közé tartozik, hogy elsőként kelt át slackline-on az Európát és Ázsiát elválasztó Boszporusz felett.

A slackline a kötéltánchoz hasonló egyensúlyozó sport, amelyben a sportolók két pont között kifeszített hevederen haladnak. Kialakulását az 1970-es évek végére vezetik vissza. A sportág létrejöttét Adam Grosowsky és Jeff Ellington amerikai sziklamászókhoz kötik, akik diákként kifeszített köteleken kezdtek egyensúlyozni Washingtonban.

 

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