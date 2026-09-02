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Több mint egy kilométeres lövéssel ért el új csúcsot Mónus József magyar távlövő íjász az Egyesült Államokban. A világrekord a nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében rendezett versenyen született meg, ahol hat nyílvesszővel próbálkozott.

Új világrekordot ért el Mónus József többszörös világrekorder magyar távlövő íjász az Egyesült Államokban: 1063,59 méteres lövésével 80 centiméterrel múlta felül a 29 éve fennálló, 1062,79 méteres korábbi csúcsot.

Mónus József 1063,59 méteres lövéssel állított fel új világrekordot Nevadában
Mónus József 1063,59 méteres lövéssel állított fel új világrekordot Nevadában
Fotó: Mónus József

A nevadai Smith Creek kiszáradt tómedrében megrendezett, a World Archery és a USA Archery égisze alatt zajló világrekordlövő versenyen Mónus József hat nyílvesszőt lőtt ki. Négyet mintegy 800 méteres távolságban találtak meg, az ötödik pedig 1059 méterre repült, így néhány méterrel elmaradt a korábbi rekordtól.

A hatodik nyílvesszőt hosszabb keresés után, a versenybírák közreműködésével találták meg. A hivatalos mérés szerint 1063,59 métert tett meg, ezzel Mónus József 80 centiméterrel megdöntötte az addigi csúcsot.

A hajdúnánási születésű, Fehér Farkas néven is ismert íjász hosszú évek óta a távlövő íjászat nemzetközi élmezőnyéhez tartozik. Különböző kategóriákban több világrekordot állított fel, és korábban ugyancsak az Egyesült Államokban jutott túl az egy kilométeres távolságon. 2023-ban 1007,41 méteres eredményt ért el.

Egyéves felkészülés előzte meg a világrekordot

A mostani rekordkísérletet egyéves felkészülés előzte meg. Mónus József saját íjakat és nyílvesszőket készít, tevékenységében a sport mellett a hagyományőrzés és a történelmi íjászat kutatása is szerepet kap. Elmondása szerint évente mintegy 250 ezer nyílvesszőt lő ki edzéseken, versenyeken és bemutatókon.

Az eredmény után úgy fogalmazott, hogy bár másnak talán csak 80 centiméter a különbség, számára „egy egész élet munkája” van benne. A teljesítményt a magyar zászló tiszteletének, az elődöknek és a magyar íjászhagyományoknak ajánlotta.

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