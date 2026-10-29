Csányi Sándor neve is felmerült Gianni Infantino lehetséges ellenfeleként a FIFA következő elnökválasztása előtt. A francia L’Équipe értesülései szerint az UEFA és szövetségesei saját jelölt indítását mérlegelik, hogy megnehezítsék a jelenlegi FIFA-elnök újraválasztását.

Csányi Sándor neve is felkerült a FIFA nagy sakktáblájára.

Fotó: AFP

A voksolást 2027. március 18-án rendezik meg a marokkói Rabatban. A jelölteknek 2026. november 18-ig kell benyújtaniuk a pályázatukat, így már kevesebb mint három hét maradt a határidőig. Infantino bejelentette, hogy ismét indul a tisztségért.

A francia lap szerint az UEFA jelenleg több lehetséges kihívót is mérlegel.

Állítólag Csányi mellett Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke, valamint Fernando Gomes, a portugál szövetség korábbi vezetője is szóba került.

Az MLSZ nem tud Csányi Sándor esetleges indulásáról

A Csakfoci az értesülések megjelenése után megkereste a Magyar Labdarúgó Szövetséget. Az MLSZ azt közölte, hogy nincs birtokában olyan információnak, amely megfelelne a francia és a román sajtóban megjelent híreknek.

A válasz nem erősítette meg Csányi Sándor indulását. A francia lap értesülései alapján ugyanakkor az UEFA még nem is választotta ki azt a sportvezetőt, akit hivatalosan támogathatna Infantinóval szemben.

Saját forrásból is finanszírozhatná a kampányt

A L’Équipe Csányi Sándor mellett szóló érvként emelte ki, hogy milliárdosként külső pénzügyi támogatás nélkül is finanszírozhatná esetleges kampányát. A beszámoló szerint kollégái tisztelik, és Európán kívül is rendelkezik olyan kapcsolatokkal, amelyek különösen fontosak lehetnek egy FIFA-elnökválasztáson.

Csányi 2010 óta vezeti az MLSZ-t. Először 2018-ban, majd 2023-ban ismét a FIFA alelnökévé választották. Az UEFA Végrehajtó Bizottságának 2015-ben lett tagja és alelnöke, 2019 és 2023 között szintén UEFA-alelnökként dolgozott, 2025 óta pedig a szervezet kincstárnoki tisztségét tölti be.

Két másik sportvezető is versenybe szállhat

A másik lehetséges jelölt Răzvan Burleanu, a Román Labdarúgó-szövetség elnöke és a FIFA Tanácsának tagja. Korábban Aleksander Čeferin lehetséges utódjaként emlegették arra az esetre, ha a szlovén sportvezető 2027-ben távozna az UEFA éléről. Čeferin azonban végül úgy döntött, hogy újabb mandátumért indul.