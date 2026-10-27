Meghalt David Rigert olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz súlyemelő, aki pályafutása során 65 világcsúcsot állított fel.
A Szovjetunió színeiben versenyző sportoló az 1976-os montreali olimpián a 90 kilogrammos súlycsoportban szerzett aranyérmet. Pályafutása során hatszor nyert világbajnoki, kilenc alkalommal pedig Európa-bajnoki címet.
Kiemelkedő sporteredményei elismeréseként 1999-ben beiktatták a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Hírességek Csarnokába.
David Rigert edzőként is meghatározó szerepet töltött be
David Adamovics Rigert aktív versenyzői pályafutásának befejezése után sem szakadt el a súlyemeléstől. Előbb a szovjet, majd az orosz válogatott vezetőedzőjeként dolgozott, és részt vett a következő sportolónemzedékek felkészítésében – írj a Nemzeti Sport.
A legendás súlyemelő több alkalommal Magyarországra is ellátogatott. Nevét a Tolna megyei Iregszemcsén működő, 2013-ban alapított súlyemelő-akadémia és sportiskola viseli.