Meghalt David Rigert olimpiai, világ- és Európa-bajnok orosz súlyemelő, aki pályafutása során 65 világcsúcsot állított fel.

David Rigert nevét egy Tolna megyei súlyemelő-akadémia is viseli

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

A Szovjetunió színeiben versenyző sportoló az 1976-os montreali olimpián a 90 kilogrammos súlycsoportban szerzett aranyérmet. Pályafutása során hatszor nyert világbajnoki, kilenc alkalommal pedig Európa-bajnoki címet.

Kiemelkedő sporteredményei elismeréseként 1999-ben beiktatták a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Hírességek Csarnokába.

David Rigert edzőként is meghatározó szerepet töltött be

David Adamovics Rigert aktív versenyzői pályafutásának befejezése után sem szakadt el a súlyemeléstől. Előbb a szovjet, majd az orosz válogatott vezetőedzőjeként dolgozott, és részt vett a következő sportolónemzedékek felkészítésében – írj a Nemzeti Sport.