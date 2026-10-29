A Spanyol Atlétikai Szövetség részvétét fejezte ki Julieta Gallego családjának, a 24 éves távolugró a spanyolországi Toledo tartományban történt szerdai vonatbalesetben veszítette az életét.

Meghalt a 24 éves távolugró: Julieta Gallego is a spanyol vonatkatasztrófa áldozata -Fotó: G_4 / Pexels

„A spanyol atlétikai család együttérzését fejezi ki Julieta Gallego, az AD Sprint sportolójának halálával kapcsolatban” – írta a szövetség közleményében.

Julieta Gallego a madridi székhelyű AD Sprint csapatában versenyzett, távolugrásban egyéni csúcsa 5,90 méter volt, amelyet 2023-ban állított fel.

"Vannak csapások, amelyek az atlétikai család szívét sújtják. A sportág most Julietát gyászolja, egy életet, amelyet igazságtalanul oltottak ki" – nyilatkozta Raúl Chapado, a szövetség elnöke.