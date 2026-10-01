Mint arról az Origo is beszámolt, szeptember 25-én tragikus baleset történt az M80-as autóúton, Rönök közelében. A karambolban két ember életét vesztette, egy lakóautó pedig szintén megrongálódott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a két sofőr életét azonban már nem lehetett megmenteni. Napokkal később derült ki, hogy az egyik áldozat a mindössze 29 éves Kardos Martin volt. A fiatal szakember korábban a Ferencvárosi Torna Club tornaszakosztályának edzőjeként dolgozott.

Kardos Martin vesztette életét az M80-as autóúton történt balesetben Fotó: fradi.hu

Elhunyt a Fradi korábbi edzője, Kardos Martin

A baleset az M80-as Szentgotthárd és Körmend közötti szakaszán történt. A két személyautó súlyosan összeroncsolódott, az egyik jármű pedig a szalagkorláton akadt fenn. A karambolban egy lakóautó is érintett volt, annak utasai azonban nem sérültek meg.

Az egyik áldozat a 29 éves, szentgotthárdi Kardos Martin volt. A fiatal szakember a Testnevelési Egyetem elvégzése után csatlakozott a Fradi tornaszakosztályának szakmai stábjához. Öt éven keresztül dolgozott a klubnál, ahol számos versenyző fejlődését és sikereit segítette.

A ferencvárosi évek után visszaköltözött szülővárosába, Szentgotthárdra. Halálhíre egykori klubját is megrázta, a Ferencváros megható sorokkal búcsúzott tőle.

Tragikus és felfoghatatlanul korai halála versenyzőket, szülőket és edzőket egyaránt mélyen megrázott. Emlékét szeretettel és kegyelettel őrizzük. Nyugodj békében, Martin.

– írta megemlékezésében a Ferencváros.