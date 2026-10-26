A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia számolt be róla vasárnap este, hogy hat játékos, köztük Magyar Lóránt, Magyar Péter fia meghívót kapott az U15-ös válogatottba, amire hétfőn a miniszterelnök is reagált a Facebookon.

Magyar Péterfiát meghívták az U15-ös válogatottba

Fotó: Polyák Attila/Magyar Nemzet

Az MTK kitér arra is, hogy a nemzeti csapat programja október 25-én kezdődött, majd szerdán, Albánia korosztályos együttese ellen lépnek pályára a fiatalok felkészülési mérkőzés keretein belül.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn kora délután Facebook-oldalán reagált a hírekre.

"Tisztelt Sajtó! Igen, a hír igaz, a középső fiamat behívták az U15-ös labdarúgó-válogatottba, és a héten nemzetközi mérkőzésre utazik. Óriási öröm ez nekünk, de újra kérem, hogy szíveskedjenek a privát életét tiszteletben tartani, és a fotóit nem közölni."

Magyar Lóránt 2025-ben már meghívót kapott az U15-ös válogatott összetartására.