Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megszólalt a rendőrség az országos bombafenyegetésekről – új részletek derültek ki

Rendkívüli

A karácsonyt és az újévet is a börtönben töltheti Hankó Balázs

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Meghívót kapott a magyar U15-ös labdarúgó-válogatottba Magyar Péter fia, Magyar Lóránt. Az MTK akadémiáján szereplő középpályás Albánia ellen léphet pályára.

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia számolt be róla vasárnap este, hogy hat játékos, köztük Magyar Lóránt, Magyar Péter fia meghívót kapott az U15-ös válogatottba, amire hétfőn a miniszterelnök is reagált a Facebookon.

Magyar Péterfiát meghívták az U15-ös válogatottba
Magyar Péterfiát meghívták az U15-ös válogatottba 
Fotó:  Polyák Attila/Magyar Nemzet

Az MTK kitér arra is, hogy a nemzeti csapat programja október 25-én kezdődött, majd szerdán, Albánia korosztályos együttese ellen lépnek pályára a fiatalok felkészülési mérkőzés keretein belül. 

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn kora délután Facebook-oldalán reagált a hírekre. 

"Tisztelt Sajtó! Igen, a hír igaz, a középső fiamat behívták az U15-ös labdarúgó-válogatottba, és a héten nemzetközi mérkőzésre utazik. Óriási öröm ez nekünk, de újra kérem, hogy szíveskedjenek a privát életét tiszteletben tartani, és a fotóit nem közölni."

Magyar Lóránt 2025-ben már meghívót kapott az U15-ös válogatott összetartására. 

 

Szóljon hozzá!