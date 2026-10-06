Két és fél évvel ezelőtt, 2024. márciusában, egy élelmiszerboltban esett össze a Floridában élő tornászlegenda, Ónodi Henrietta. Szívinfarktussal szállították kórházba, útközben többször újra kellett éleszteni. Egy hónapig volt mélyaltatásban, a fellépő oxigénhiányos állapot miatt viszont nagyon súlyosan károsodott az agya. Azóta 24 órás ellátásra szorul. Az olimpikon szintén Amerikában élő testvére, Ónodi-Klauser Barbara korábban gyűjtést is indított a család megsegítésére.

Ónodi Henrietta az 1992-es olimpián. A tornásznő 2024 tavasza óta szorul folyamatos ellátásra

Fotó: YouTube

Most Ónodi egykori edzője, Unya­tyinszki Mihály számolt be arról, ő mit tud az 52 éves olimpikonról.

Ónodi Henrietta edzője: Elég szomorú a helyzet...

A 72 éves edző azzal kezdte: sajnos nem hallanak Ónodi felől mostanában.

Elég szomorú a helyzet. Sajnos, nem tudunk vele úgy kapcsolatot teremteni, ahogy szeretnénk. Hiába küldtünk üzeneteket, a nagyobbik lánya, aki a gyámja is, nem reagál ezekre, Barbara szintén nehezen tud kommunikálni velük. Gondoltunk arra is, hogy hazahozzuk, de a család ehhez nem járult hozzá. Az édesanyja még nem is találkozott Henivel az infarktusa óta, ő most karácsonyra kimegy Barbarához a tervek szerint, úgyhogy reméljük, ez összejön

– árulta el a Blikknek Unya­tyinszki, hozzátéve: egykori tanítványa állapota stagnál.

"A memóriája csak lassan javul, hol emlékszik a dolgokra, hol nem. A beszédterapeuta mellett gyógytornász is jár hozzá, de a bal lába még mindig nem alkalmas arra, hogy rendesen mozogjon, ezért kerekesszékben van, 24 órás gondozásra szorul. A gyerekei tanulnak, így nem tudnak mindig mellette lenni, egy gondozó és egy barátnő foglalkozik vele folyamatosan. Sajnos, mi a kórházi leleteit, a zárójelentését sem láthattuk, így nem tudhatjuk pontosan, milyen mértékűek a sérülései, illetve milyen súlyosak azok következményei. Úgy tudom, amikor elvált a férjétől, a biztosítását módosította a minimumra, ezért a szívinfarktusa után nem kaphatott meg minden olyan kezelést, amelyre szüksége lett volna" – magyarázta a sportszakember.