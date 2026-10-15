Fokozott rendőri készültséget rendeltek el Split városában a Hajduk Split és az Ajax csütörtök esti, 18.45-kor kezdődő labdarúgó-mérkőzése előtt. A napok óta tartó szurkolói incidensek és a szerda esti súlyos zavargások miatt további rendőri egységeket vezényeltek a horvát városba. A találkozóra mintegy 1900 holland szurkolót várnak.

A Hajduk Split szurkolói közül többen koporsóval vonultak a Poljud Stadion felé

Fotó: Index.hr

A legsúlyosabb rendbontás szerda este 23.30 körül történt a város központjában található Riva sétányon, ahol mintegy 500 ember gyűlt össze. A résztvevők között körülbelül 200 holland és 300 horvát szurkoló volt.

A helyszínen kezdetben mintegy száz rendőr tartózkodott, akikhez rövid időn belül további száz egyenruhás csatlakozott. A rendőrség a zavargásokkal összefüggésben 57 embert állított elő.

Split utcáin koporsóval vonultak fel a szurkolók A Hajduk Split Torcida nevű szurkolói csoportjának tagjai csütörtökön szervezett menetben indultak a Poljud Stadion felé. A felvonulás élén egy autó haladt, amelyen egy Ajax feliratú koporsót szállítottak. A szurkolók a menet során antiszemita és náci jelszavakat skandáltak, többek között Auschwitz nevét kiabálták, Adolf Hitler felkelését követelték, valamint a zsidók elleni erőszakra buzdítottak. A felvonuláson a második világháború idején működő horvát fasiszta usztasamozgalmat is éltették. A Dalmacija Danas beszámolója szerint Split egyik utcájában egy másik, kék színű koporsót is elhelyeztek, amelyre fehér betűkkel az Ajax nevét írták. A koporsót autógumikra állították, a tetejére pedig egy piros mécsest helyeztek.

Több holland szurkoló is megsérült a zavargások során

A szerda esti és a csütörtökre virradó éjszakai események után négy holland állampolgárt láttak el a spliti kórházban.

Kristina Bitanga, az egészségügyi intézmény szóvivője a Dalmacija Danasnak megerősítette, hogy mind a négyen könnyű sérüléseket szenvedtek, és az orvosi ellátást követően elhagyhatták a kórházat. Sérüléseik pontos körülményeit a tájékoztatás időpontjában még nem erősítették meg hivatalosan.

A rendőrség szerdán két különálló, holland állampolgárok ellen elkövetett támadásról is beszámolt. Az ügyekkel összefüggésben hat horvát állampolgárt állítottak elő, további tíz embert pedig tiltott tárgyak birtoklása miatt vettek őrizetbe.

A hatóságok kedden 19 Ajax-szurkolót is előállítottak, akiktől három kést, két vállfát és két követ foglaltak le. Egyes holland szurkolókat hétnapos elzárásra ítéltek, és két évre kitiltottak a Riva sétányról, valamint a Poljud Stadionból.

A szurkolói incidensek nem korlátozódtak Splitre. Egy 52 éves holland férfi a zadari rendőrségen tett feljelentést, miután kedden este Babindub térségében ismeretlenek feltartóztatták és megrongálták bérelt autóját. A rendőrség vizsgálja, hogy az eset összefüggésben állhat-e a két csapat szurkolói közötti konfliktussal.