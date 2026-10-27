Noha a magyar közönség javarészt az Exatlonnak köszönhetően ismerte meg a cselgáncsozó Szabó Franciska nevét, a világhírt végül egy egész más sportág hozta el számára. Franci ugyanis az Egyesült Államokba költözött, ahol eleinte pankrátorként próbált szerencsét, jelenleg azonban Sheena Bathory-ként a Power Slap nevű extrém pofozósportág egyik kiemelt tehetsége.

Szabó Franciska neve itthon az Exatlon miatt vált igazán ismertté, nemzetközi szinten viszont a Power Slap-nek köszönheti a sikert

Fotó: TV2

Az esetek többségében bizony ő az, aki olyan hatalmas pofonnal bünteti az ellene kiállókat, hogy azok fel sem tudnak kelni a földről, de bizony akadt már olyan, amikor úgy jelentkezett be a közösségi oldalain, hogy szinte rá sem lehetett ismerni, annyira eltorzult az arca, ráadásul a keze is belilult az ellenfele ütlegelésétől. Szabó Franciska most az Aktívnak beszélt arról: tudja, mekkora veszélyekkel jár a szélsőséges sportág.

Szabó Franciskát demencia fenyegeti?

"Nagyon benne van a pakliban, hogy fél perc alatt átrendezik az arcodat" – jelentette ki Franciska, felidézve egy alkalmat: "Az orrom úgy nézett ki, mintha el lett volna törve. Be volt dagadva a fejem, tiszta lila volt a szemem, de három hét alatt le tud tisztulni az arc" – magyarázta, hozzátéve: bizony a kemény ütések miatt fennáll a demencia kialakulásának veszélye is, ezért már nem akarja sokáig csinálni a Power Slap-et.

Ezek az ütések nagyon veszélyeztetik az agyat. Hosszú távon ez nagyon vissza tud ütni. És én szeretném úgy leélni a hátralévő életemet, hogy nem etetnek, mivel nagyon komoly demenciát tud kihozni

– húzta alá. Szerencsére eddig még nem volt komolyabb fejsérülése – és reméljük, a későbbiekben sem lesz.

Nézd vissza Szabó Franciska interjúját!