Mintegy 150 horvát futballszurkoló támadt az Ajax drukkereire szerda késő este Split belvárosában. A szurkolói támadás a Hajduk Split és a holland csapat csütörtöki Konferencia-liga-mérkőzése előtt történt. A rendőrség megakadályozta a két szurkolótábor tömeges összecsapását, és 57 embert állított elő – számolt be róla az Index.hr.

A szurkolói támadás a Hajduk–Ajax-mérkőzés előestéjén történt

Fotó: Youtube/@dalmacijadanas2235

A Split-Dalmát Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint október 14-én, 23.30 óra körül több száz rendbontó próbált összecsapni a város központjában. A rendőrök kényszerítő eszközök alkalmazásával akadályozták meg a tömegverekedést, ezt követően a résztvevők szétszéledtek.

A hatóságok tájékoztatása szerint 15 perc alatt helyreállították a közrendet, az incidens során pedig nem jelentettek sérülteket.

Szurkolói támadás történt a tengerparti sétányon

A sajtóértesülések szerint a Hajduk Split Torcida nevű szurkolói csoportjának mintegy 150 tagja támadt az Ajax drukkereire a város népszerű tengerparti sétányán, a Riván. Az incidens során pirotechnikai eszközöket is dobáltak.

A rendőrség lezárta a sétányhoz vezető utakat, hogy megakadályozza a rendbontások továbbterjedését. A helyszínen készült felvételeken jelentős rendőri jelenlét és nagy számban összegyűlt szurkolók láthatók.

A spliti kórházban az éjszaka folyamán két holland állampolgárt láttak el könnyebb sérülésekkel. Mindkettőjüket a vizsgálatot és az ellátást követően hazaengedték. Egyelőre nem tisztázott, hogy sérüléseik összefüggésben állnak-e a szerda esti rendbontásokkal.

Több Ajax-szurkolót is őrizetbe vettek

A csütörtöki mérkőzést megelőző napokban több incidens is történt Splitben. Szerdán két különálló támadásban két holland állampolgár könnyebben megsérült. Az esetekkel összefüggésben hat horvát állampolgárt állítottak elő, további tíz embert pedig tiltott tárgyak birtoklása miatt vettek őrizetbe.

A rendőrség kedden és a szerdára virradó éjszaka összesen 32 embert állított elő, köztük 19 külföldi és 13 horvát állampolgárt.

A Riván kedden az Ajax 19 szurkolóját is előállították, akiknél késeket, téglát, köveket és más, támadásra alkalmas tárgyakat találtak. A szurkolókat nem jogerősen hét nap szabadságvesztésre ítélték, és hétnapos fogva tartásukat is elrendelték.

A Hajduk Split és az Ajax csütörtökön 18.45 órától játszik egymással a spliti Poljud Stadionban, az UEFA Konferencia-ligában.