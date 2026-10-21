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Az FTC jelentette be a szomorú hírt. Ziegler Péter 83 éves volt.

Szomorú hírt közölt a Fradi, október 17-én, 83 éves korában elhunyt jégkorongcsapatuk egykori játékosa, Ziegler Péter.

83 éves korában meghalt Ziegler Péter
83 éves korában meghalt Ziegler Péter egykori jégkorongozó
Fotó: Dilaksi Rajan /  Pexels 

Ziegler Péter sikerei

Ziegler Péter 1943. augusztus 22-én született, és testvérével, Jánossal a hatvanas évek közepén érkeztek a Ferencvároshoz. 

Bár eredetileg csatárként szerepelt, a zöld-fehéreknél a védelemben, hátvédként is vállalta a játékot, hogy testvérével együtt léphessen jégre

- írták.

1967-ben bajnoki címet szerzett az FTC játékosaként, 1968-ban és 1969-ben pedig Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett a csapat. A klub közölte, emlékét örökre megőrzik!

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