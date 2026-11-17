Több mint hét évtized után véget ért a német válogatott és az Adidas legendás együttműködése. A Hollandia elleni hétfői Nemzetek Ligája-mérkőzésen viselte utoljára a német csapat a sportszergyártó felszerelését, jövőre ugyanis már a Nike lesz a hivatalos beszállító – tudta meg az AP NEWS.

A hollandok elleni mérkőzésen viselte utoljára az Adidas szerelését a német válogatott, amely 5–0-ra győzött Berlinben.

Fotó: JAN WOITAS / DPA

Az 1954-es világbajnoksággal kezdődött

Az Adidas és a német futball kapcsolata egészen az 1954-es világbajnokságig nyúlik vissza.

Adi Dassler, a sportszergyártó alapítója a nyugatnémet válogatott mellett volt a történelmi döntőben, amelyben a németek 3–2-re legyőzték a torna nagy esélyesének számító magyar válogatottat, az Aranycsapatot.

A sportszergyártó ezt követően folyamatosan ellátta felszereléssel a német labdarúgást. A férfiválogatott Adidasban nyerte meg az 1974-es, az 1990-es és a 2014-es világbajnokságot, míg a női csapat 2003-ban és 2007-ben lett világbajnok.

A pénz döntött a legendás kapcsolat végéről

A Nike 2024-ben jelentette be, hogy 2027-től átveszi az Adidas helyét, és 2034-ig lesz a német válogatott hivatalos sportszergyártója. A döntés komoly meglepetést okozott az országban. A német szövetséget a megállapodás miatt bírálták is, a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) azonban egyértelművé tette, miért váltott.

A szövetség szerint a pályázaton a Nike adta messze a legjobb pénzügyi ajánlatot, így végül ez döntött a több mint 70 éves együttműködés lezárásáról.

A hétfői mérkőzés méltó búcsú lett az Adidas számára: a német válogatott 5–0-ra kiütötte Hollandiát, ezzel megnyerte az A divízió 2. csoportját, és bejutott a Nemzetek Ligája negyeddöntőjébe.