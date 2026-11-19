Anthony Joshua nemrég bejelentette, hogy ismét apa lett. A korábbi nehézsúlyú világbajnoknak már van egy fia, a 11 éves JJ partnerétől, Nicole Osbourne-tól, ezúttal pedig egy kislányuk született, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, annyit azonban elárultak, hogy november 14-én, 2,5 kilogrammal jött a világra.

Ismét apa lett Anthony Joshua / Fotó: - / AFP

Ismét apa lett Anthony Joshua

A 37 éves brit ökölvívó úgy nyilatkozott, szándékosan nem akarta megtudni a kicsi nemét a terhesség alatt, és hogy nem is lehetne boldogabb, amiért immáron lányos apuka lett.

Imádom a fiúkat, de amint megtudtam, hogy kislányunk lesz, azt mondtam: "Nincs több Fifa, nincs több motorozás, nincs több PlayStation!" Mindent bevállalok, szóval láthatsz majd szemhéjfestékkel, körömlakkal, vagy ahogy teát iszom egy babaházikójában

- ecsetelte a sportoló, majd úgy folytatta, most, hogy van egy kislánya, értette meg igazán, mit jelent nőnek lenni, és hogyan lehet igazán támogató:

A lányom első kézből fogja megtapasztalni a női erőt – a családom összes nőtagjával beszéltem, és lenyűgöző, hogy mennyi támogatást nyújtanak egymásnak a hölgyek.

Joshua egyelőre nem találkozott személyesen a lányával, mivel jelenleg Marbellában készül a régóta várt összecsapásra Tyson Furyval, amelyre december 12-én, a kora reggeli órákban kerül sor, a meccs után azonban siet haza, hogy a karjai közé vehesse az újszülöttet.

Az elmúlt év hihetetlenül nehéz volt: rájöttem, mennyire értékes az élet, és milyen rövid tud lenni. Kötelességtudóan fogom élni az életemet, aminek a része volt egy kislány vállalása. Életet akartam létrehozni, ez egy teljesen tudatos döntés volt, 100 százalékig. Ha valami történne velem, nem akartam, hogy JJ egyedül maradjon

- emelte ki az ökölvívó.

Anthony Joshua becomes a father: Boxing star welcomes secret baby girl weeks before Tyson Fury showdown https://t.co/cDq2Vz90Kb — Daily Mail Sport (@MailSport) November 18, 2026

Az örömteli hír azután érkezett, hogy autóbalesetben elhunyt Anthony Joshua két közeli barátja. A kocsi – amelyben az ökölvívó is utazott – egy út szélén álló teherautónak ütközött, a jármű utasai közül pedig Joshua két barátja, Latif Ayodele és Sina Ghami a helyszínen meghalt. A nehézsúlyú bokszoló is megsérült, kórházba került, és bár túlélte az ütközést, a szörnyű eset nagyon megviselte. Amikor július végén visszatért a ringbe, Joshua a meccs utáni interjú során összeomlott, és Ayodele-nek, valamint Ghaminak tulajdonította azt, hogy sikerült átvészelni az első menet nehézségeit - írja a Daily Mail.