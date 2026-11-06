Gellér Sándor a magyar kosárlabdasport meghatározó alakja, aki edzőként a ZTE férficsapatát története első bajnoki címéhez vezette. 1947. július 3-án született Püspökladányban.

Meghalt Gellér Sándor, a ZTE bajnokcsapatának legendás edzője Fotó: Unsplash

Meghalt Gellér Sándor, a ZTE bajnokcsapatának legendás edzője

Édesapja az Aranycsapat kapusa volt, ő pedig ifjúsági válogatott labdarúgóként döntött úgy, hogy a futball helyett a kosárlabdát választja.

Ebben korábbi edzője, Greminger János játszott meghatározó szerepet, aki úgy vélte, évszázadonként születik olyan tehetséges kosárlabdázó, mint Gellér. Játékosként a hetvenes és nyolcvanas években szinte verhetetlen Budapesti Honvéd egyik vezéregyénisége volt. Pályafutása során 15 bajnoki címet nyert, amivel a magyar labdasportokban egyedülálló eredményt ért el. A magyar válogatottban 113 alkalommal szerepelt, edzői munkáját pedig az év edzője elismeréssel is díjazták – írja a ZAOL.

Gellér Sándor 1986-ban vette át a ZTE férfi kosárlabdacsapatának irányítását, amellyel 1988-ban bajnoki címet szerzett. A sikerrel beírta magát a zalai sporttörténelembe, és a későbbiekben is szoros kapcsolatban maradt a térséggel. Edzőként Ausztriában is dolgozott, Magyarországon pedig a Körmend, a Kaposvár és a Sopron csapata mellett a Zala Volán és a MÁV NTE női együtteseit is irányította. 1992-ben feleségével, Gulyás Ildikóval, a korábbi válogatott, olimpiai negyedik helyezett kosárlabdázóval Németfaluban telepedtek le.

Gellér Sándor pénteken Németfaluban hunyt el.