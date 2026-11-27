Egészen különös jelenet zavarta meg az Egyesült Arab Emírségekbeli Al Jazira és az iráni Gol Gohar mérkőzését az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) második számú nemzetközi kupasorozatában. A szíriai játékvezető, Hanna Hattab a szünetben már nem tért vissza a pályára, miután az iráni együttes vezetőedzője állítólag azzal vádolta meg, hogy részeg – adta hírül a Daily Mail.

A szíriai bírót a mérkőzés közben furcsa döntés miatt kritizálták, majd az iráni csapat vezetőedzője azt kiabálta neki, hogy részeg

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A kapusnak mutatta fel a lapot, pedig nem is ő szabálytalankodott

A 32. percben Hattab szabadrúgást ítélt az Al Jazira játékosa, Felício Milson szabálytalansága után. A játékvezető először Milson felé indult a sárga lappal, majd váratlanul megfordult, és az Al Jazira kapusának, Ersin Destanoglunak mutatta fel a figyelmeztetést.

A döntés azért is volt meghökkentő, mert a kapus csaknem a pálya másik felén tartózkodott, és nem volt közel a szabálytalansághoz.

Hattab ezt követően a negyedik játékvezetővel egyeztetett, majd visszavonta a kapusnak adott sárga lapot. Milson ugyanakkor megúszta, hogy másodszor is figyelmeztessék szabálytalanság miatt.

Néhány perccel később az Al Jazira megszerezte a mérkőzés egyetlen gólját Anderson Talisca révén, a szünetben azonban már a játékvezető furcsa döntése volt a fő téma.

Azt kiabálták neki, hogy részeg

A Gol Gohar vezetőedzője, Mehdi Rahmati a beszámolók szerint azt kiabálta Hattabnak, hogy „részeg”. A klub sportigazgatója, Heydar Afsari a mérkőzés után azt állította, hogy csapata nem lett volna hajlandó folytatni a találkozót, ha a szíriai bíró marad a pályán.

A játékvezető nem volt normális állapotban, és ezt még az Al Jazira játékosai is elmondták nekünk

– mondta Afsari.

Hattabot végül valóban lecserélték: a második félidőt már a negyedik játékvezető vezette. Az Al Jazira végül 1–0-ra nyert.

A szíriai bíró később visszautasította az ittasság vádját. Közleményében azt írta, hogy megvárja a hivatalos vizsgálatok eredményét, és jogi lépéseket is kilátásba helyezett azokkal szemben, akik szerinte rágalmazták.

Egy ázsiai futballt követő ománi újságíró szerint Hattab rosszullétét vércukorszintjének hirtelen csökkenése okozta, ami miatt átmenetileg romlott a koncentrációja.

Állítása szerint a mérkőzés után orvosi vizsgálaton esett át, amely nem igazolta, hogy ittas lett volna.

A Szíriai Labdarúgó-szövetség szintén cáfolta az ittasságról szóló híreszteléseket. A szervezet közölte, hogy az AFC-től bekérték a bíró orvosi jelentését, valamint a mérkőzésellenőr és a játékvezető-megfigyelő beszámolóját is, hogy pontosan tisztázzák a történteket.