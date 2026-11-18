Megrendítő hír érkezett a magyar sportvilágból: 83 éves korában elhunyt Sárvári György, a Törekvés SE elnöke. A sportvezető csaknem négy évtizeden keresztül irányította az egyesületet, és még élete utolsó napjaiban is aktívan dolgozott szeretett klubjáért. Halála váratlanul érte a sportolókat, edzőket és munkatársakat.

Sárvári György halála mélyen megrázta a klub közösségét Fotó: Unsplash

Sárvári György halála mélyen megrázta a klub közösségét

A Törekvés SE vívó- és kerekesszékes vívószakosztálya közösségi oldalán jelentette be, hogy Sárvári György november 17-én reggel, békés körülmények között elhunyt.

A sportvezető 38 éven keresztül töltötte be az egyesület elnöki tisztségét. Ez idő alatt elhivatottságával, bölcsességével és emberségével meghatározó alakjává vált a klub életének. A közösség számára nem csupán vezető, hanem sporttárs és barát is volt.

A klub megható sorokkal búcsúzott tőle. Kiemelték, hogy távozása különösen váratlanul érte őket, hiszen az utolsó pillanatig aktívan dolgozott az egyesületért. A Törekvés SE közleményében a klub történetének legsikeresebb elnökeként emlékezett meg róla, hangsúlyozva, hogy munkássága és értékrendje a jövőben is példát mutat a közösség számára.

A sportolók, edzők és vezetők őszinte részvétüket fejezték ki a családnak és a hozzátartozóknak. Egyúttal arra kérték mindazokat, akik ismerték és tisztelték Sárvári Györgyöt, hogy november 18-án este 20 órakor gyújtsanak gyertyát az emlékére, és öt percig közösen emlékezzenek rá.