Max Verstappen nem egészen úgy készült a Las Vegas-i Nagydíjra, ahogy azt egy négyszeres világbajnoktól várnánk: a GTA 6-tal is rendesen rágyúrt a futamra. A holland pilóta elárulta, hogy a verseny körüli napokban mintegy 40 órát töltött a Rockstar Games új játékával – és ezek után még meg is nyerte a nagydíjat.

Nem éppen szokványos felkészülés: Verstappen 40 órát GTA 6-ozott a futam előtt

Fotó: Jade Gao / AFP

A GTA 6 november 19-én jelent meg, 13 évvel az előző rész után. A premier világszerte óriási érdeklődést váltott ki, és a sportolók közül is többen beszéltek róla. Lewis Hamilton például szabadságot szeretett volna kivenni a megjelenés miatt, az NBA-ben szereplő Steven Adams pedig azzal viccelődött, hogy a játék miatt visszaeshet a sportligák színvonala – emlékeztet a Dexerto.

Reggel és este is előkerült a GTA

Verstappen nem most kezdte a gamer karriert, a futamok között rendszeresen előkerül nála a kontroller. Vegasban pedig kapóra jött, hogy éppen megjelent a GTA 6: volt ideje bőven a virtuális kalandozásra.

Reggel és este is sokat játszottam. Úgysem nagyon tudok kimenni és sétálgatni

– mondta a Forma–1-es pilóta.

A hazafelé tartó repülőn viszont már nem folytatta a virtuális ámokfutást. Ott inkább az alvást választotta – valószínűleg nem véletlenül.

Játék után futamgyőzelem

A jelek szerint a sok éjszakázás egyáltalán nem zavarta meg: Verstappen megnyerte a Las Vegas-i Nagydíjat, és ezzel megszerezte idénybeli negyedik győzelmét.

A holland más játékokért is rajong, köztük az ARC Raidersért és az autós szimulátorokért. Egy dolgot azonban már kitapasztalt magán: nem jó ötlet egyszerre túl sokfélét pörgetni.

Annyira rossz vagyok, amikor egyszerre túl sok játékkal játszom. Egyszerűen nem megy

– vallotta be.

Úgy tűnik, Verstappennek végül sikerült megtalálnia a megfelelő taktikát: egy kis GTA, egy kis alvás, aztán futamgyőzelem.