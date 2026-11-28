Meghalt Jermaine Haley, a WWE rajongói számára Bronson Reedként ismert pankrátor. A 38 éves sztár halálát a WWE jelentette be, közlésük szerint a tragédiát orvosi komplikációk okozták. A szervezet megrendülten búcsúzott tőle, és kiemelte: Reed nemcsak meghatározó szereplője volt a WWE-nek, hanem szerető családapa és nagyra becsült kolléga is volt – írja a CBS SPORTS.

Meghalt Bronson Reed, a WWE 38 éves pankrátora

Fotó: WWE / Getty Images

Felesége gyermeket vár

A szervezet közleményében külön részvétét fejezte ki Reed családjának, köztük várandós feleségének, Paige-nek és lányuknak. A pankrátor halála így különösen megrázó körülmények között érte a családot.

Haley 2007-ben Ausztráliában kezdte pályafutását, majd 2019-ben csatlakozott a WWE-hez. Első időszakában megszerezte az NXT North American Championshipet, később rövid időre távozott a szervezettől, majd 2022-ben visszatért. 2024-ben megnyerte az André the Giant Memorial Battle Royalt, az elmúlt időszakban pedig a The Vision csapat tagjaként szerepelt.

Súlyosan megsérült a legutóbbi mérkőzésén

Reed utolsó WWE-szereplése a november 7-i szaúd-arábiai Crown Jewelen volt. A show során Oba Femi lelökte őt a színpadról, ezt követően pedig több sérülésről is beszámoltak. A sajtó szerint eltört több bordája, és a veséje is megsérült, ezért Szaúd-Arábiában maradt kezelésre, majd később hazatért.

A WWE azonban nem közölte, hogy ezek a sérülések összefüggésben álltak-e a halálával, így ezt egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni. A szervezet csak annyit erősített meg, hogy a 38 éves pankrátor orvosi komplikációk következtében hunyt el.

A WWE világát most újabb súlyos veszteség érte, miközben a szervezet januárban Magyarországra is visszatér. 2027. január 24-én a budapesti MVM Dome-ban rendezik meg a Road to Royal Rumble Supershow-t, közel egy évtized után ismét WWE-gálát láthatnak a magyar rajongók. A tervek szerint többek között Cody Rhodes, Seth Rollins, Oba Femi, GUNTHER, Becky Lynch és Rhea Ripley is szerepel a programban, a fellépők listája azonban változhat.