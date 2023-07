Tavaly elsírta magát a világbajnokságon, idén újra dobogóra állna a kalapácsvető Halász Bence

Habár az idei szezonja nem úgy indult, ahogy szerette volna, az egyik legeredményesebb magyar atléta mostanra úgy érzi, elérte azt az edzésteljesítményt, amit elvár magától. A világbajnoki bronzérmes kalapácsvető Halász Bence reméli, hogy versenytársai riválist látnak benne, de nem törődik a vele szembeni elvárásokkal.

Origo: Címvédőként indult az országos bajnokságon, ahol végül sorozatban hetedszer lett aranyérmes. Kárpótolta ez valamennyire a korábbi nemzetközi eredményekért?

Halász Bence: A lengyelországi versenyen, ahol ötödik lettem, nehezen mozogtam, nem voltam igazából formában. Hosszú volt a felkészülés, év elején eldöntöttük, hogy csak a vb-re készülünk, ez rengeteg időt vett igénybe, maga a pihenés is. Most az ob-re sikerült elérni azt az edzésteljesítményt, amit elvárok magamtól. Mondhatjuk, hogy megláttam a fényt az alagút végén. Már bizakodó vagyok, de mentálisan nagyon nagy kihívás volt azt kibírni, amit az elmúlt 6-8 hónapban végigcsináltunk.

Hogy nézett ki ez az időszak?

Novemberben kezdtük az alapozást, akkor az általános felkészülés zajlik, amiben a mennyiség a lényeg, és nem a minőség. Ez tartott májusig, onnantól a speciális erősítések, vagyis a minőségi munka került előtérbe. Persze ez átmenet nem egyik napról a másikra történik meg, kell idő, hogy adaptláódjon az ember. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 6-8 hónapon át heti 10 edzésünk van. Szombat és a szerda délután pihenő, ilyenkor van lehetőség a regenerációs programokra.

Hogyan tud ilyen terhelés mellett pihenni?

Szerencsére el tudom vonatkoztatni magam a munkától, ez kell ahhoz, hogy az ember tudjon pihenni. Szeretem a videojátékokat, és legjobban otthon szeretek lenni, nem vagyok az aktív pihenés híve, hiszen annyira le vagyunk fárasztva fizikálisan, hogy nem vágyom más mozgásra.

Más sportágak érdeklik, mit néz szívesen?

A futballt szeretem nagyon, Bayern München szurkoló vagyok. De előfordul, hogy edzés után levezetésként óvatosan focizunk, igazi grundfoci.

Focirajongóként mit szól Szoboszlai Dominik sikeréhez?

Szerintem ez rendkívüli előrelépés nemcsak neki, hanem a magyar futballnak is. Az, hogy a világ legnézettebb bajnokságában játszik, hatalmas fejlődési lehetőségeket jelent neki, emellett képviseli magyarországot, így felfigyelhetnek a magyar utánpótlás tehetségekre, ami erősítheti a magyar válogatottat.

Világbajnoki bronzérmesként van önnel szemben elvárás a vb-vel kapcsolatban?

Abszolút érzem, mindenhol olvasom, hogy mit várnak tőlem, de próbálom figyelmen kívül hagyni. Nem azért akarok teljesíteni, mert Kiss Béla Nagyatádról azt írta, hanem magam miatt. Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai bajnok szeretnék lenni, ez magam felé elvárás, ezért edzem, más elvárása nem érdekel.

Erős lesz a mezőny augusztusban Budapesten?

Igen, nagyon! A fő esélyeseket, fő vetélytársakat már ismerem, többször csaptunk össze, de ez egy különösen nehéz évad. A tavalyit eredményeket nehéz lesz überelni, akkor öten dobtunk 80 méter fölött. 2007-ben volt utoljára ilyen mezőny, utána 2022-ben. Annyi biztos, hogy aki odajön, az formában lesz, megsaccolni is nagyon nehéz, hogy ki dob majd 80 fölött.

Mit gondol, egy hasonló interjúban kik beszélnek önről legyőzendő riválisként?

Remélem, hogy mindenki! Az atléta világban sokan tudják, hogy a súlylökők különleges barátságot ápolnak egymással, nálunk ez nincs meg sajnos, habár mi is jóban vagyunk. Tudjuk egymásról, hogy ki mire képes. A két lengyel kiemelkedik a mezőnyből, a norvégot, az egyik amerikait és magamat említeném az élmezőnyben.

Mennyire érintette meg a tavalyi világbajnoki ötödik helyezése?

Aki ismer, az tudja, hogy nem vagyok egy túl érzelmes figura, de amikor sikerült átlépnem a 80 métert, egy könnycseppet én is elmorzsoltam a pályán.

Ha jól tudom, volt különösen veszélyes élménye is a pályán.

Igen, egy edzésen történt tavasszal, jó száraz időszakban, amikor nagyon porzik a pálya. Épp vettem fel a kalapácsomat, mikor egy versenyzőtársam odadobta az övét. A por belement a szemembe, így nem láttam, hogy egy harmadik társam is eldobta a kalapácsot, ami meg is suhintotta a csípőmet. Kevésen múlt, hogy nem lett belőle csípőműtét.

