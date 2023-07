Élete első edzésén eltévedt, a vb-n már olimpiai kvótásként indul a Fradi atlétája

Focistaként kezdte, de inkább gyors volt, mint ügyes, így hamar eldőlt, hogy futóként folytatja. Első edzésén eltévedt, idén viszont már a világbajnokságon indul 400 méteren. Nem görcsöli túl a sportkarrierjét, mert bár még csak 21 éves, de kész terve van arra az esetre, ha mégsem az atlétika pályán öregedne meg.

Origo: Micsoda fiatalos lendülettel vette fel a telefont, gondolom, nem most ébredt.

Molnár Attila: Nem, úgy jó 20 perce.

Komolyan? Azt gondoltam volna, hogy már órák óta ébren van, és sporttal kezdi a napot.

Úristen, dehogy is! (nevet) Nagyon szeretek aludni, de nem viszem túlzásba. Igyekszem mindig úgy ágyba kerülni, hogy elég legyen, általában nyolc-kilenc órákat alszom, mindig kialszom magam.

Főleg most, hogy a korán megszerzett világbajnoki kvalifikációnak köszönhetően változott az edzésrendje.

Igen, mivel májusban biztossá vált, hogy indulhatok a budapesti világbajnokságon, változtattunk a stratégián. Nem kell naphosszat versenyekre járnom, és az edzésprogramom is máshogy alakul. A pontgyűjtögetés nekem idén is elmaradt egyéniben, de próbálom úgy megélni ennek a hiányát, hogy nem éltem meg az ellentettjét sem, vagyis nem csúsztam le semmiről amiatt, hogy nem volt elég pontom.

Hogy áll a rajttechnikájával?

Hú, azon még mindig dolgozunk.

Hogy kell elképzelni egy rossz rajttechnikát?

A rajton múlik, hogy a futónak mennyi energiájába kerül minél hamarabb felgyorsítania. Természetesen úgy kell elkapni a rajtot, hogy a maximális sebességhez a lehető legkevesebb energiát kelljen felhasználni. Ha jól sikerül az ellépés, az nagyon sokat számít. Nekem ez még sok energiába kerül, ezért kell folyamatosan dolgozni rajta.

Néhány napja olimpiai kvótát szerzett a Gyulai Memorialon, ez mennyire befolyásolja a felkészülését az augusztusi vb-re?

Nem veszünk vissza, van még egy hónapunk terhelni. Két hétig kemény edzéseim lesznek, utána már könnyebbek.

Mitől nehezebb vagy könnyebb egy edzés?

Attól, hogy kettő és fél vagy másfél óra. A könnyebb edzésen nem futunk bele a laktátos, zsibbasztó edzésekbe, ahogy a versenyszezon alatt sem, csak olyankor, amikor van idő kipihenni.

Minden a futásról szól az életében?

Nem, a hétköznapi gondolataim elkalandoznak, nem feltétlenül a pályán vagyok fejben, amikor valami mást csinálok. Nagyon jó barátaim vannak, a családommal is szívesen töltök időt és nagyon szeretek olvasni.

Milyen témájú könyveket?

Most legutóbb egy az oxigénfelhasználásról szóló könyv fogott meg, de nagyon szeretem a történelmi regényeket.

Melyik a kedvenc korszaka?

A második világháború és a hidegháború.

21 évesen talán mondhatjuk, hogy sportkarrierje elején áll...

Nem tudom, meddig akarom csinálni, nem is gondolkodom ezen. Az biztos, hogy nem a pénz vagy a lehetőség motivál, hanem az, hogy meddig lelem benne örömömet. Az olimpián még mindenképp elindulok, aztán majd meglátjuk.

Mit csinálna, ha nem futna?

Tanulnék! Egészen biztosan mérnök-informatikát hallgatnék a Műszaki Egyetemen, mert pont annyi kihívás van benne, mint az atlétikában. Volt egy fél év, amíg egyszerre csináltam a kettőt, de azt nem kívánom senkinek. Egy egyetemista ugye nem alszik, a futónak meg kell az alvás, úgyhogy egyelőre a futás mellett döntöttem.

Minek köszönhető, hogy ilyen lazán, vagy legalábbis nem görcsösen áll az élsporthoz?

Mindig is két vonalon zajlott az életem. Nem csak az atlétika volt benne, és amíg gimnazista voltam, nem kellett választanom az iskola és a sport között. Volt három év, ami megalapozta ezt a hozzáállást, szinte hobbi volt a futás. Nem volt veszíteni valóm, és ez hordozta magában, hogy fejlődtem és eredményes lettem. Aztán mire egyetemista lettem, eljutottam egy olyan szintre, ahol nem az alapján kellett választanom a tanulás és a sport között, hogy melyik a jobb, hanem mert kivitelezhetetlen volt a kettő együtt. Most már megengedhetem magamnak, hogy lazán álljak hozzá.

Mindig is tudta, hogy futó akar lenni?

Dehogy is! Fociztam, de bármilyen furcsán hangzik is, nagyon egyedül éreztem magam, közben az atlétikában viszont megkaptam a csapathoz tartozás érzését. Ráadásul nem voltam ügyes a labdával, jobb szélsőként elől, az alapvonal mellett futkorásztam, azt viszont egész gyorsan, úgyhogy így jött a váltás.

Rögtön sikerekkel kezdett?

Nem, á. (nevet) Első évemben, amikor elkezdtem, ott úgy indult az egyik első edzésem, egy 40 perces futás, hogy elvesztem az erdőben. A hely nevére pontosan emlékszem, Gersekartán voltunk edzőtáborban, egy iskola épületében szállásoltak el minket, és az edzés alatt az erdőből egy kukoricaföldön kötöttünk ki a visszavezető út helyett. Szerencsére nem voltam egyedül, de így is, mire visszataláltunk, 1 óra 20 perces futás lett a 40 percből. Innen jutottam el oda, ahol most tartok, szóval ez a bizonyíték arra, hogy nem kell tökéletesen elkezdeni egy sportágat ahhoz, hogy valaki sikeres legyen benne.

Mit vár a vb-szereplésétől?

Emlékeket. Nem akarok eredményeket hajkurászni, persze szeretnék egyéni csúcsot futni, ami nehéz lesz úgy, hogy első nap váltóban, majd másnap egyéniben indulok, de igazából szeretném megélni azt a kilenc-tíz napot.

Melyik számra kíváncsi leginkább?

Nehéz egy atlétának erre a kérdésre válaszolnia, de talán a férfi 400 gát érdekel a legjobban, ott nagy csata várható a dobogóért.

---

