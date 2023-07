Európa-csúcsok és szenzációs eredmények a budapesti vb előtti utolsó Gyémánt Liga-versenyen

Femke Bol Európa-csúcsot futott 400 méter gáton, míg a kétszeres olimpiai bajnok súlylökő, Ryan Crouser ismét 23 méter fölé jutott Londonban az atlétikai Gyémánt Liga-versenyen, vasárnap.

Az olimpiai bronzérmes holland - a világcsúcstartó Sydney McLaughlin (50.68 mp) után - minden idők harmadik legjobb idejét futotta 51.45 másodperccel 400 méter gáton a GyL tizedik állomásán. A kétszeres világbajnoki ezüstérmes így egyéni csúcsot, pálya-, GyL- és Európa-rekordot is döntött.

Ezzel egyidőben a világbajnoki címvédő Ryan Crouser az ötödik sorozatban elért 23,06 méteres dobásával idén második alkalommal jutott 23 méter fölé a férfi súlylökőknél, ezzel szintén pályarekordot ért el Londonban. Crouser legutóbb május 27-én Los Angelesben 23,56 méterrel világcsúcsot döntött.

A kiemelkedő eredmények pedig tovább folytatódtak, ugyanis női 5000 méteren hatalmas csata zajlott az aranyéremért a tokiói ötkarikás játékok holland győztese, Sifan Hassan, a vb-ezüstérmes kenyai Beatrice Chebet és a világbajnoki címvédő etióp, Gudaf Tsegay között. Mindhárom atléta egyéni rekorddal ért célba, Tsegay (14:12.29 p) elsőként pályacsúcsot, Hassan harmadikként (14:13.42 p) pedig Európa-rekordot ért el.

A női 3000 méteres akadályfutást az U20-as világbajnok kenyai Jackline Chepkoech 8:57.35 perccel nyerte, ami az idei szezon legjobb ideje és pályarekord is egyben, ezzel pedig legyőzte világcsúcstartó honfitársát, Beatrice Chepkoech-t is. Hasonlóan jó formát mutatott a háromszoros vb-győztes amerikai Noah Lyles is, aki 200 méteren 19.47 másodperccel szintén az idei év legjobb idejét, illetve pályacsúcsot teljesített.

A győztesek (a sorozat eredményközlője alapján):

férfiak:

200 m: Noah Lyles (amerikai) 19.47 mp

400 m: Wayde van Niekerk (dél-afrikai) 44.36 mp

1500 m: Yared Nuguse (amerikai) 3:30.44 p

110 m gát: Grant Holloway (amerikai) 13.01 mp

magasugrás: JuVaughn Harrison (amerikai) 2,35 m

súlylökés: Ryan Crouser (amerikai) 23,07 m

diszkoszvetés: Daniel Stahl (svéd) 67,03 m

nők:

100 m: Marie-Josée Ta Lou (elefántcsontparti) 10.75 mp

800 m: Jemma Reekie (brit) 1:57.30 p

3000 m akadály: Jackline Chepkoech (kenyai) 8:57.35 p

5000 m: Gudaf Tsegay (etióp) 14:12.29 p

400 m gát: Femke Bol (holland) 51.45 mp - Európa-csúcs

rúdugrás: Wilma Murto (finn) 4,80 m

távolugrás: Quanesha Burks (amerikai) 6,98 m

