Aranyérmet nyert a magyar atléta az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon

A hétpróbázó Kriszt Sarolta aranyérmet nyert a Mariborban zajló Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) negyedik, csütörtöki versenynapján.

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja szerint a MATE-GEAC sportolója már a tavalyi EYOF-on is érmes lett a svédváltóval, az akkori bronzát most arannyal múlta felül; Kriszt Sarolta 5830 ponttal lett első helyezett, ami egyben U18-as országos csúcsot is jelent - az előzőt is ő állította be tavaly az Európa bajnokságon 5794 ponttal, Jeruzsálemben. A további döntősök között leány kalapácsvetésben Fertig Fanni 5. helye a legjobb.

"A mai napon rosszul indult a korábbi eredményeimhez képest. Távolugrásban is elmaradt az eredményem, gerelynél az oldalszél kavart be egy picit. Úgy számoltuk, amit tudok, ahhoz képest vezetnem kellene gerely után. Ehhez képest hátrányom volt. Négy másodperc kellett ahhoz, hogy lefussam a svájci lányt, akivel szoros csatában voltunk. A nyolcszázas egyéni csúcsunk nem volt messze egymástól, hasonlót tudtunk. Utoljára szabad téren tavaly futottam a távot, az idei négyszázam alapján voltam bizakodó. Minden energiámat összeszedtem, mindenkit beállítottunk részidőket mérni, de olyan hangzavar volt, hogy semmit nem hallottam. Az utolsó kétszáz nagyon gyors lett, nem tudom, honnan szedtem elő ennyi plusz energiát. Az első napi futószámaim jól sikerültek, nem sok maradt bennük, az ügyességi számokkal kevésbé voltam megelégedve. Végül is egy aranyérem lett a vége, összességében nagyon boldog vagyok!

Ez a győzelem nagyon kellett a lelkemnek. Tavaly nem lettem győztes az EYOF-on, nagyon szerettem volna egy nemzetközi versenyt megnyerni, most sikerült" – mondta a gödöllőiek hétpróbázója, Kriszt Sarolta.

A magyar küldöttség eddig négy arany-, négy ezüst- és hét bronzérmet szerzett a szlovéniai multisport-eseményen, amelyen 48 ország 2419 sportolója küzd az érmekért a 14-18 éves korosztályban.

