A háromszoros világcsúcstartó a budapesti atlétikai vb-n is duplázna

Faith Kipyegon az 1500 és az 5000 méter világrekordjának megdöntése után már az egymérföldes táv legjobb idejét is magáénak tudhatja. Ha a kenyaiak világsztárja Budapesten mindkét számban aranyérmet nyerne, azzal egy páratlanul eredményes szezonra tehetné fel a koronát.

A kenyai Kaptagat városában minden idők legkiválóbb futói közül ketten is Patrick Sang sikeredző kezei alatt edzenek. Eliud Kipchoge minden idők egyik legjobb maratoni futókjaént vonul be a történelemkönyvekbe, Faith Kipyegon pedig az 1500 méteres táv legnagyobb specialistája, aki 2023-ban már 5000 méteren is komoly tényező tudott lenni.

A 38 éves Kipchoge megpróbál Berlinben tovább faragni a 42 195 méteres klasszikus táv világrekordján, ezért nem lesz itt Budapest történelmi belvárosában a világbajnokságon, de érkezik viszont a Nemzeti Atlétikai Központban az a Kipyegon, akinek immáron három világcsúcs is fűződik a nevéhez.

Tavaly nyáron Monacóban még három tizeddel elmaradt Genzeba Dibaba 3:50.07-es idejétől, amit június 2-án Firenzében valósággal megsemmisített. Ő lett az első nő, aki 3:50 percen belül futotta le az 1500 métert. 3:49.11-es teljesítményével majdnem egy másodpercet vert az etióp korábbi világcsúcsára. Egy héttel később Párizsban – az 5000 métert inkább a 10 000 méter felől megközelítő – Letesenbet Gidey rekordját múlta felül. Június 9. óta a női 5000 méter világcsúcsa is Kipyegon nevéhez fűződik, 14:05.20-as idővel.

Július elején 5000 méteren megnyerte a kenyai válogatót is, amivel biztossá vált, hogy augusztus 19. és 27. között duplázni fog a budapesti atlétikai világbajnokságon. 1500 méteren már tavalyi vb-sikerével biztosította a részvételt. Július 21-én Monacóban megmutatta, hogy még mindig bombaformában van: az egymérföldes táv rekordja Sifan Hassan nevéhez fűződött 4:12.33-mal. Majd jött Kipyegon, és 4:07.64-gyel újabb erődemonstrációt tartott a Gyémánt Ligában.

Szinte elképesztő, hogy pályafutása első utánpótlásversenyeit még mezítláb, cipő nélkül teljesítette. 16 esztendős korában a mezei futó világbajnokságon így lett 4. a juniorok mezőnyében. Egy évvel később, 2011-ben hasonlóképp már az aranyérem is az övé lett Spanyolországban. Már ennyi idősen látszott, hogy az 1500 méter lehet az ő versenyszáma: 2011-ben az ifjúsági, 2012-ben a junior vébét nyerte meg új versenycsúccsal. A londoni olimpián is bemutatkozhatott, majd a moszkvai felnőtt vb-n – még szintén 20. születésnapja előtt – már egy 5. hellyel hívta fel magára a figyelmet.

Ez volt az első és utolsó alkalom, hogy ne végzett volna legalább ezüstérmes pozícióban. Azóta sorban egymás után ezüst, arany, ezüst és arany következett. Hatalmas meglepetés lenne, ha Budapesten folytatódna ez a sorminta. Már csak azért is, mert nagy riválisa, Sifan Hassan ezúttal „csak" 5000 és 10 000 méteren áll rajthoz. Legnagyobb kihívója talán az a Gudaf Tsegay lehet, aki az 1500 méter fedett pályás világcsúcstartója, és az 5000 méter világbajnoki címvédője. De a 2023-as legjobbakat figyelembe véve ő is majdnem öt másodperccel van elmaradva tőle.

Augusztus 26-án este az 5000 méter egy másmilyen versenyt hozhat. Ott Hassan, Gidey és Tsegay mellett még Beatrice Chebetnek is lehet némi esélye a győzelemre.

A worldathletics.org kiemeli, hogy az atlétikai világbajnokságok 40 éves történetében korábban még senki sem volt képes arra, hogy az 1500 és az 5000 métert is megnyerje. Arra már volt példa, hogy amíg 5000 helyett 3000 méter volt a programban, az 1500-3000 duplát megoldják. A legelső, 1983-as vb-n az amerikai Mary Decker, a második, négy évvel későbbi vb-n pedig a szovjet Tetyana Samolenko hajtotta végre ezt a bravúrt.

A kalendzsin törzsből származó Kipyegon csak 14 esztendősen került kapcsolatba az atlétikával, amikor 20 méteres előnnyel nyert meg egy iskolai egy kilométeres versenyt. A családjában nagy hagyományai vannak a sportok királynőjének. Nővére 10 km-en és félmaratonin volt eredményes, ő Faith edzőtársa is volt még fiatal korában. Édesapja 400-as és 800-as futó volt, és édesanyjának is van atléta múltja. Férje, Timothy Kitum a londoni olimpián bronzérmes volt 800 méteren. 2018 júniusában, amikor lányuk, Alyn megszületett, Kipyegon már olimpiai és világbajnoknak mondhatta magát.

Tokióban megvédte Rióban megszerzett címét, amit, ha Párizsban is sikerül megőriznie, akkor az első futó lesz a történelemben, aki három olimpiai aranyérmet nyer 1500 méteren.

Azonban előbb még Budapesten lesz jelenése, ahol már a vb első, augusztus 19-i délelőttjén megcsodálhatjuk őt az 1500 méter előfutamaiban. A szám elődöntőit másnap este rendezik, majd augusztus 22-én jön a döntő, ami után az első nő lehet, aki ötször is felállhat a dobogóra ezen a távon. Ez korábban a férfiak közül is csak bizonyos Hicham El Guerrouj-nak sikerült megcsinálnia, akit szintén senkinek nem kell bemutatni.

