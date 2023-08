A világ egyik legjobb távolugrója már Magyarországon készül a budapesti atlétikai vb-re

Ahogy azt korábban megírtuk, megérkezett az első külföldi induló augusztus 19-én rajtoló budapesti atlétikai világbajnokságra. Az indiai Murali Sreeshankarnál három hétig Győrben és Budapesten hangolódik az év legnagyobb megmérettetésére.

Németh Balázs, a Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a 24 éves indiai távolugró érkezése azt jelenti a szervezőbizottság szempontjából, hogy gyakorlatilag elkezdődött a 2023-as atlétikai világbajnokság.

Murali Sreeshankar Indiából repült Magyarországra, mielőtt Bangkokban, az Ázsiai Atlétikai Bajnokságon legjobbjától csupán négy centivel elmaradva 837 centiméterrel ezüstérmes lett a távolugrók versenyében.

A 24 éves atléta a Győri Olimpiai Parkból nyilatkozott a World Athleticsnek, és elárulta, hogy naponta két edzést fog tartani Győrben, felkészülését pedig Budapesten fejezi be.

Sreeshankar Worlda Athletics toplistáján 841-gyel az előkelő második helyet foglalja el, csupán egy centiméterrel elmaradva honfitársától, Jeswin Aldrintól, de ugyancsak egyetlen centiméterrel megelőzve a kínai Yu-tang Lint.

„Apám hármasugró volt, anyám középtávfutó, ezüstérmes az 1992-es junior Ázsia-bajnokságon, nővérem pedig hétpróba versenyeken indul, ebből is kiderül, hogy sportos környezetben nevelkedtem fel. Még csak négyéves voltam, amikor már sokszor kísértem el a pályára az édesapámat, ahol sokat futkostam, élveztem a száguldozást. Ezért gondolhatta mindenki azt, hogy a vágtafutásban lehetek jó. Az U10-es területi bajnokságon meg is nyertem az 50 és a 100 métert, de később is versenyben voltam a velem egyidős fiúkkal. Tizenhárom évesen mégis úgy döntöttem, hogy inkább távolugró leszek. Mai versenyszámommal igazán komolyan hét éve foglalkozok, közben elvégeztem a palakkadi főiskolán a matematika szakot. Továbbra is az édesapám az edzőm, neki és a támogatóimnak köszönhetem, hogy a világ legjobbjai közé kerültem" – mutatkozott be az atléta, aki most először jött Magyarországra.

"Jó erőben vagyok, mivel a világbajnokságig már nem lesznek versenyeim, csak a formám javításával, az ugrásaim előkészítésével, a deszka megközelítésének tökéletesítésével foglalkoznom, emellett lélekben is felkészülök a világbajnokságra. Képesnek tartom magamat a 841 centiméteres egyéni csúcsom megjavítására, de hogy ez végül mire lesz elegendő, abba az ellenfeleimnek is lesz beleszólása. Bármiként is alakul a verseny, számomra az a legfontosabb, hogy Indiának, a honfitársaimnak örömöt okozzak" – folytatta az indiai távolugró, aki kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy magától milyen helyezést vár.

Négy éve Dohában nem jutott a világbajnokság döntőjébe, tavaly Oregonban hetedik lett. Harmadik nekifutásra ennél jobbat szeretne.

Nagyon boldog lennék, ha éremmel térhetnék haza. Noha még csak 24 éves vagyok, ezt a mostani alkalmat is arra szeretném felhasználni, hogy mindvégig versenyben lehessek a távolugrás legjobbjaival. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ez a cél valószínűleg csak 850 centiméteres ugrással lesz megvalósítható" - mondta befejezésül Murali Sreeshankar, aki a profi sportolók közé tartozik és egyike azoknak atlétáknak, akiket Indiában a párizsi olimpiai játékok nagy reménységeinek tekintenek" - tette hozzá Murali Sreeshankar.

Jegyek kaphatók az atlétikai világbajnokságra a jegy.atletikaivilagbajnoksag.hu weboldalon. A délelőtti jegyek egységesen 3000 forintba kerülnek, míg az esti programokra a hétköznapi versenynapokon 6900, hétvégén 8900 forinttól indulnak a jegyárak. Összesen 9 esti és 5 délelőtti program lesz a világbajnokság alatt és 6, ingyenesen látogatható utcai versenyt rendeznek, amelyek rajtja és célja a Hősök terén lesz. A női maraton augusztus 26-án, a férfi maraton 27-én reggel 7-kor rajtol.