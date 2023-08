Nagy bejelentést tett Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté

Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté is ott lesz az augusztus 19. és 27. között megrendezésre kerülő budapesti atlétikai vilgbajnokságon, a házaspár pedig azt is elárulta, hogy a négyéves kisfiukat, Noét is magukkal viszik majd erre az egyedülálló élményre. A magyar válogatott kézilabdázó már többször megtapasztalta, milyen fantasztikus érzés hazai közönség előtt szerepelni, és a színésznő-műsorvezető is átélt már hasonlót a lelátón, így nem volt kérdés számukra, hogy ott legyenek Magyarország történetének legnagyobb sporteseményén.