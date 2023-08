Nem a méterek, hanem a fagylalt jelenti a legnagyobb kihívást a fiatal magyar futó számára

Első felnőtt világbajnokságára készül, jövőre az érettségi lesz a következő megpróbáltatás számára. Sulyán Alexa a női váltó tagjaként vesz részt az augusztusi budapesti atlétikai vb-n, és egyelőre nem biztos, hogy ő maga is pályára lép, de azt mondja, tartalékosként is élete egyik legnagyobb élménye lesz. A fiatal atléta az Origo Sportnak arról is beszélt, hogy milyen durva kísértéssel kell megküzdenie minden egyes nap.

Origo: Országos csúccsal kezdte az évet, a nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezett versenyen 24.02 másodpercre javította az U20-as lányok fedett pályás magyar csúcsát 200 méteren. A budapesti vb előtt még az Európa-bajnokságon is indul, nem lesz túl fáradt a vb-re?

Sulyán Alexa: Nagyon bizakodó vagyok, jól haladunk a felkészüléssel, ebből egy jó eredmény kijöhet az Eb-n. Szeretnék döntőt futni, ami nem egyértelmű, hiába vezetem az európai ranglistát, mert bárkinek bármikor becsúszhat egy jó eredmény. Nem akarok pofára esni, szeretnék realista maradni. Augusztus 8-9-én futok hármat, ki tudom pihenni magam Budapestig. Jól tudjuk időzíteni a pihenést, strapabíróak vagyunk, úgyhogy nem lehet probléma.

Mit szeretne elérni a budapesti vb-n?

Világszinten nagyon nehéz az atlétikában érvényesülni, hiszen van, akinek a genetikája egyszerűen sokkal jobb ehhez. Nemzetközileg európai szinten szeretnék először letenni valamit az asztalra. Addig szeretném csinálni, amíg jól érzem magam, azt nem akarom megvárni, hogy átmenjen görcsösségbe, mert szerintem ezt csak addig lehet sikerrel művelni, amíg az ember élvezi. Ez lesz az első felnőtt vb-m, 18 évesen friss húsnak számítok, ezért nekem a részvétel már maga egy élmény. Váltóban indulok a lányokkal, még mi sem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a végleges sorrend. Még ha tartalék leszek is, nekem az is hatalmas dolog, hogy egy hazai rendezésű világbajnokságon ott lehetek.

Akkor nemcsak a hazai pálya, hanem a felnőtt mezőny miatt is izgatott lehet.

Igen, mert az első felnőtt világversenyemen is csak idén vettem részt, a csapat Eb-n szerepeltem. Előtte tavaly egy korosztályos világversenyen, egy U18-as Eb-n indultam, ami számomra kicsit kritikusan sikerült.

Ez mit jelent?

Nagyon felkészülten mentem oda, jó helyen álltam, viszont egy századdal lemaradtam a döntőről. Utána borzásztó volt látni, hogy az egyénimmel egy dobogót megcsíphettem volna, de az előttem lévő futamban sokkal jobb hátszél volt, könnyebb volt idővel bejutni a döntőbe. Az sem segített, hogy kicsit el lett taktikázva az egész, és pont bedobta magát elém valaki. Az brutális volt. Úgy összeszedtem magam, hogy megfogadtam, itt jövőre vérontás lesz, nagyon durva visszagondolni rá, hogy ez már egy éve volt, ebből merítek most erőt.

Miért ennyire fontos, hogy bizonyítson?

Soha nem volt rajtam semmilyen nyomás. A szüleim soha nem hajtottak se a tanulás, se a sport terén. Nem várták el, hogy kitűnő tanuló legyek, vagy mindent nyerjek meg, csak azt, hogy csináljam azt, amit szeretek, persze egészséges körülmények között, hogy egy egészséges lelkű gyerek legyen belőlem. Bármit is találtam ki magamnak, mindig támogattak benne, ők egyrészt a szakmai stábom, lelkileg is segítenek, nagyon jó környezetben vagyok, a nevelőedzőm is jó alapot adott nekem a későbbi sikerekhez. Élvezem, amit csinálok, és minél jobb eredményt érek el, annál élvezetesebb, jelenleg ez hajt előre.

Minden pillanatát élvezi, az edzéseket is?

Igen, nagyon! Főleg, hogy most kondis edzéssel is készülünk, ami viszonylag ritkán van, úgyhogy amikor végre erősíthetek, az nagyon feltölt.

Figyelnie kell rá, hogy ne legyen túl sok izma?

Nem is annyira az izomtöbbletre kell figyelni, hanem arra, hogy ne legyen rajtam túl sok felesleg. Ami azért nehéz, mert cukrász családban élek, így mindennap ott állok a sütik fölött, ráadásul imádom a fagyit. Könnyebben le is csúszik, mert valamiért az van bennem, hogy ez csak fagyi. Télen a szaloncukorral esek kísértésbe, rendszeresen beállok segíteni, és érzem a késztetést, hogy megegyek egyet-egyet, nagyon nehéz visszatartani magam. De a vb után, szeptember közepén majd nassolhatok, amit csak szeretnék.

Hogy tudja összeegyeztetni a tanulást az élsporttal?

Egyéni tanrendes vagyok egy sportiskolában, bármennyit hiányozhatok, csak elég jegyemnek kell lennie. Nagyon sokat segítenek, elnézőek a tanáraim, partnerek ebben, úgyhogy így könnyű összeegyeztetni. Jövőre érettségizem, furán hangzik, de lusta vagyok, kegyetlen lusta vagyok, nem tudok leülni és magolni, brutál unalmasnak tartom. Viszont ha nagyobb megpróbáltatás van, akkor arra fel tudok készülni, ha érzem, hogy szorul a hurok a nyakam körül, akkor odateszem magam.

A sportban is ilyen talpraesett?

Igen, nem ijedek meg a rázósabb helyzetektől sem. A felnőtt ob-n nem vihettünk be vizet a rajthoz, nekem meg nagyon durván szükségem van egy futás előtti utolsó kortyra, úgyhogy titokban vittem be magammal, és úgy tettem, mintha nem hallottam volna a figyelmeztetést. Megfogadtam, hogy a szomjúságom nem fog meggátolni egy jó futást, még akkor sem, ha sumákolnom kell hozzá, abban nagyon jó vagyok.

